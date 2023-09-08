Казахстанцы стали реже заводить семьи

Количество вступающих в брак снизилось в Казахстане, отмечают эксперты. Социологи предположили, что такая тенденция связана с растущей инфляцией и урбанизацией, передает сайт телеканала КТК.

В этом году поженилось меньше 54 тыс. пар - за десять лет показатель снизился на 30%. Эксперты предполагают: снижение обусловлено тем, что содержать семью и покупать жилье стало дороже. Тем не менее растет процент брачующихся после 35 лет.

В алматинском РАГСе каждый месяц женится около 200 пар. Как отмечает телеканал, на сегодня средний возраст составляет: жениха - 31 год, а невесты - 28 лет. За последние годы возраст тех, кто вступает в брак, увеличился.

Эксперты считают, что основными причинами сложившейся ситуации стали отсутствие жилья и закредитованность.

"Время не стоит на месте, люди осознано к этому приходят. Мы давеча задавали вопрос: "Почему вот вы так вступаете в брак - подаете заявление после 30?" 32 года, что ли, парню. Он сказал: "Во-первых, нет жилья, во-вторых, кредиты, ну и потом, хочется подготовить себе почву и потом жениться", - рассказала руководитель отдела РАГС Ауэзовского района Гульзия Баимбетова.

Этого же мнения придерживаются и социологи. Особое внимание они обратили на квартирный вопрос - в этом году цены на квадратные метры в новостройках выросли на 6%, а аренда - сразу на 26%.

Тем временем репродуктологи призывают казахстанских женщин поторопиться со вступлением в брак.

"Женщины стали позже выходить замуж и позже рожать. Первый ребенок должен быть зачат до 26-27 лет. Это оптимальный возраст. До 30 лет родить ребенка. И до 35 лет родить два ребенка. Еще раз говорю, что с возрастом накапливаются заболевания. Сердце, печень, почки - очень мало здоровых женщин к 40 годам", - предупреждает директор Международного клинического центра репродуктологии Вячеслав Локшин.

В настоящий момент, как отметили корреспонденты, доля вступивших в брак после 35 лет держится на уровне 20%, однако, как объяснили социологи, чаще всего здесь идет речь о втором и последующих браках.

Источник: КТК

Напомним, что функция по государственной регистрации актов гражданского состояния с 1 июля текущего года передана в НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан". Главной причиной передачи функций РАГС в ЦОНы является осуществление процесса перехода на цифровизацию.

Тем не менее казахстанцы также могут заключать браки в РАГСах.

Помимо этого, с 1 июля регистрация брака стоит 3874 тенге, а расторжение брака по взаимному согласию - 7728 тенге.