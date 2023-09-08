Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Казахстанцы стали реже заводить семьи

Опубликовано:

Молодожены в свадебных нарядах
Свадьба. Иллюстративное фото: pexels.com

Количество вступающих в брак снизилось в Казахстане, отмечают эксперты. Социологи предположили, что такая тенденция связана с растущей инфляцией и урбанизацией, передает сайт телеканала КТК.

В этом году поженилось меньше 54 тыс. пар - за десять лет показатель снизился на 30%. Эксперты предполагают: снижение обусловлено тем, что содержать семью и покупать жилье стало дороже. Тем не менее растет процент брачующихся после 35 лет.

В алматинском РАГСе каждый месяц женится около 200 пар. Как отмечает телеканал, на сегодня средний возраст составляет: жениха - 31 год, а невесты - 28 лет. За последние годы возраст тех, кто вступает в брак, увеличился.

Эксперты считают, что основными причинами сложившейся ситуации стали отсутствие жилья и закредитованность.

"Время не стоит на месте, люди осознано к этому приходят. Мы давеча задавали вопрос: "Почему вот вы так вступаете в брак - подаете заявление после 30?" 32 года, что ли, парню. Он сказал: "Во-первых, нет жилья, во-вторых, кредиты, ну и потом, хочется подготовить себе почву и потом жениться", - рассказала руководитель отдела РАГС Ауэзовского района Гульзия Баимбетова.

Этого же мнения придерживаются и социологи. Особое внимание они обратили на квартирный вопрос - в этом году цены на квадратные метры в новостройках выросли на 6%, а аренда - сразу на 26%.

Тем временем репродуктологи призывают казахстанских женщин поторопиться со вступлением в брак.

"Женщины стали позже выходить замуж и позже рожать. Первый ребенок должен быть зачат до 26-27 лет. Это оптимальный возраст. До 30 лет родить ребенка. И до 35 лет родить два ребенка. Еще раз говорю, что с возрастом накапливаются заболевания. Сердце, печень, почки - очень мало здоровых женщин к 40 годам", - предупреждает директор Международного клинического центра репродуктологии Вячеслав Локшин.

В настоящий момент, как отметили корреспонденты, доля вступивших в брак после 35 лет держится на уровне 20%, однако, как объяснили социологи, чаще всего здесь идет речь о втором и последующих браках.

Источник: КТК

Напомним, что функция по государственной регистрации актов гражданского состояния с 1 июля текущего года передана в НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан". Главной причиной передачи функций РАГС в ЦОНы является осуществление процесса перехода на цифровизацию.

Тем не менее казахстанцы также могут заключать браки в РАГСах.

Помимо этого, с 1 июля регистрация брака стоит 3874 тенге, а расторжение брака по взаимному согласию - 7728 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035771-kazahstantsy-stali-rezhe-zavodit-semi/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.