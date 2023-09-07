Добираться до школы на такси приходится детям в одном из районов Алматинской области

Школьники, живущие в одном из дачных массивов Панфиловского района Алматинской области вынуждены ездить в школу на такси, так как автобусов или школ в округе у них нет, передает телеканал "Алматы".

Дети дачного массива "Алатау-фазенда" в Панфиловском сельском округе Алматинской области вынуждены добираться до школы на такси.

Как пишет телеканал, жители вот уже несколько лет словно оторваны от цивилизации – люди жалуются на бездорожье, перебои с водоснабжением, но самое главное у них нет школы и автобусов. В результате, львиную долю зарплаты родители отдают на частный извоз.

При этом часто пятиместная машина едет с большим перегрузом, так как водитель просто не может оставить не вместившихся детишек на улице. А сельчане уже не знают, где бы найти деньги на еще одну поездку на такси, чтобы ребенок не пропустил занятия в школе.

А если и эта машина сломается, то детям и вовсе придется идти пешком 10 километров, чтобы добраться до школы.

"Туда доставить нам детей нет возможности. Потому что мы все работаем. Если бы мы не работали, как бы мы детей кормили? Мы хотим, чтобы нам выделили автобус. Чтобы хотя бы часть возить в школу учиться", – заявил один из жителей.

С просьбой обеспечить им школьные автобусы и построить дороги местные обратились в окружной акимат. Однако там ответили, что садоводческое товарищество не входит в компетенцию властей.

"Эти люди живут вне населенного пункта. Это дачи, и наш бюджет не предусматривает для них никаких работ. В садоводческом товариществе живут порядка 500 человек. Планируется, что скоро население вырастет. Мы будем с ними на связи", – сообщил аким Панфиловского сельского округа Дулат Даулеталиев.

Отмечается, что сейчас местные жители просят дать им статус села, чтобы они могли получить помощь от государства. Пока же проблемы со школьными автобусами, дорогами, питьевой водой, электричеством и прочие им приходится решать самостоятельно.