"Оторваны от мира": более 180 тыс. жителей дач под Алматы требуют статуса поселка (видео)

Дачные массивы. Кадр из видео: Первый канал "Евразия"

В Алматинской области 20 дачных массивов настолько заселены, что тянут на целый поселок. Но власти не спешат присваивать им такой статус, поэтому местные жители лишены нормальных дорог, водопровода, газа, интернета и медпункта, передает Первый канал "Евразия".

Дачные массивы носят названия "Ветеран", "Спорт 89", "Эстрагон". Однако сам статус населенного пункта стал причиной многих социальных проблем. Поскольку акиматы дачи не обслуживают.

"Мы оторваны от мира, от цивилизации. У нас нет связи. У нас нет медпункта, у нас нет школы. Права наших детей ущемлены, можно сказать", – сказала жительница дачного массива "Меруерт" Эльмира Жабагытаева.

По данным телеканала, местные жители выживают, как могут. Все коммунальные проблемы решают сами, даже наняли кондукторов, чтобы сопровождали детей в школу и обратно.

Район от ближайшего поселка разделяет шестиполосный автобан. На другой стороне трассы есть все блага цивилизации. А жители дачных массивов не могут даже вызвать экстренные службы.

"Скорую, например, не могли вызвать. Женщина дома родила, не дома даже, у соседки родила. Она ползком доползла до соседки, дома никого не было. И там же на пороге родила. А когда это случилось? 4 дня назад", – рассказал житель дачного массива "Спорт 89" Ахат Темиргалиев.

Местные власти говорят, что знают о проблемах сельчан, но сделать ничего не могут.

"Присваивать статус не в нашей компетенции. А что касается решения социальных проблем, то дачи не входят в зону нашей ответственности. Мы помогаем, как можем. В прошлом году выделили грейдер (машина для рытья каналов, выравнивания полотна грунтовой дороги – прим. ред.), подарили детскую площадку", – сказал заместитель акима Жетыгенского сельского округа Куаныш Саттарбаев.

В парламенте также обратили внимание на проблему дачников региона. Сенатор от Алматинской области Жанболат Жоргенбаев направил запрос в правительство. По его подсчетам, в аналогичной ситуации оказались десятки тысяч сельчан, которые живут в окрестностях Алматы.

"В Алматинской области 674 дачных массива. Там проживают 183 тыс. человек. Эти дачи превратились в крупные населенные пункты. Однако отсутствие элементарных благ цивилизации серьезно усложняет жизнь. Нет питьевой воды, газа, дорог, из-за чего не ходит общественный транспорт.

Пока этим жилым массивам не будет присвоен статус населенных пунктов, власти не смогут там прокладывать инженерные сети и решать другие социальные проблемы", – заявил депутат сената Жанболат Жоргенбаев.

Ранее мы писали, что жители села Жаугашты Алматинской области остались без связи и интернета. Сельчане не могут дозвониться до экстренных служб, а дети выезжают за пределы села, чтобы сделать уроки. В своих бедах они винят руководство женской колонии, где установлен глушитель связи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000885-otorvany-ot-mira-bolee-180-tys-zhiteley-dach-pod-almaty-trebuyut-statusa-poselka-video/