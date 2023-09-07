Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Команда полиции Алматы заняла второе место в конкурсе "Парасатты полицей"

Опубликовано:

ДП Алматы
Сотрудинки полиции. Фото: ДП Алматы

Команда полиции Алматы заняла второе место в конкурсе "Парасатты полицей". Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в Департаменте полиции города.

3-4 сентября в городе Тараз прошел очередной республиканский конкурс «Парасатты полицей», направленный на воспитание молодого поколения в духе патриотизма и любви к Родине, а также расширение сферы применения и изучения государственного языка.

По результатам двух этапов конкурса - «Жаңа Қазақстандағы полиция» и «Абай оқулары» команда полиции Алматы заняла второе место. Победителей чествовали в родном ДП.

Глава Департамента генерал-майор полиции Арыстангани Заппаров провел торжественное награждение.

"Примечательно, что команда Алматы была сформирована из представителей различных национальностей. Эти сотрудники полиции в совершенстве владеют государственным языком, что является важнейшим фактором консолидации народа Казахстана. И еще немаловажно: конкурс "Парасатты полицей" посвящен празднованию Дня языков народа Казахстана. Его цель - развитие государственного языка среди сотрудников органов внутренних дел", - резюмировал Арыстангани Заппаров.

Участники конкурса продемонстрировали не только свои профессиональные навыки, также отличились талантом: они показали свое умение, артистизм и смекалку в различных творческих заданиях, а в конкурсе на знание профессиональных терминов отличились в умении красиво и правильно излагать свои мысли на государственном языке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035626-komanda-politsii-almaty-zanyala-vtoroe-mesto-v-konkurse-parasatty-politsey/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.