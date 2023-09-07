Команда полиции Алматы заняла второе место в конкурсе "Парасатты полицей". Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в Департаменте полиции города.

3-4 сентября в городе Тараз прошел очередной республиканский конкурс «Парасатты полицей», направленный на воспитание молодого поколения в духе патриотизма и любви к Родине, а также расширение сферы применения и изучения государственного языка.

По результатам двух этапов конкурса - «Жаңа Қазақстандағы полиция» и «Абай оқулары» команда полиции Алматы заняла второе место. Победителей чествовали в родном ДП.

Глава Департамента генерал-майор полиции Арыстангани Заппаров провел торжественное награждение.

"Примечательно, что команда Алматы была сформирована из представителей различных национальностей. Эти сотрудники полиции в совершенстве владеют государственным языком, что является важнейшим фактором консолидации народа Казахстана. И еще немаловажно: конкурс "Парасатты полицей" посвящен празднованию Дня языков народа Казахстана. Его цель - развитие государственного языка среди сотрудников органов внутренних дел", - резюмировал Арыстангани Заппаров.

Участники конкурса продемонстрировали не только свои профессиональные навыки, также отличились талантом: они показали свое умение, артистизм и смекалку в различных творческих заданиях, а в конкурсе на знание профессиональных терминов отличились в умении красиво и правильно излагать свои мысли на государственном языке.