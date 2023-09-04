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HONOR представил складные смартфоны будущего на выставке IFA 2023

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Презентация складного смартфона HONOR Magic V2 на выставке IFA 2023
Презентация складного смартфона HONOR Magic V2 на выставке IFA 2023. Фото: HONOR

Глобальный технологический бренд HONOR открыл крупнейшую международную выставку бытовой электроники IFA Berlin 2023 презентацией “Раскройте технологии будущего”. В ходе выступления компания представила новый флагманский смартфон – Magic V2, который признан самым тонким складным смартфоном в мире.

Продукт задает новые стандарты в категории и символизирует видение бренда относительно новых отраслевых стандартов устройств этого класса: улучшенного форм-фактора, экранов высшего качества, впечатляющей автономности, производительности и пользовательского опыта в целом.

Главный исполнительный директор HONOR Джордж Чжао рассказал о серьезном намерении бренда сделать складные смартфоны массовыми, используя последние доступные инновации: “Складные смартфоны HONOR прошли долгий путь развития, и каждое новое поколение демонстрирует значительные достижения в дизайне, функциональности и долговечности. Технологии задают тенденции, которые влияют на все аспекты нашей жизни. Наш выбор не только отражает наш стиль, но также выражает нашу индивидуальность и образ жизни. С момента появления складного формата эволюция смартфонов становится все более впечатляющей”.

Главный исполнительный директор HONOR Джордж Чжао
Главный исполнительный директор HONOR Джордж Чжао. Фото: HONOR

К слову, вес устройства составляет 231 грамм при толщине в сложенном виде всего 9,9 мм. HONOR Magic V2 оснащен двойным кремниево-углеродным аккумулятором нового поколения со средней толщиной 2,72 мм. Он обеспечивает емкость батареи 5000 мА·ч при сохранении компактных габаритов и небольшого веса продукта. Кроме того, устройства HONOR поддерживают работу всех сервисов Google.

Помимо тонкого и легкого корпуса, HONOR Magic V2 оснащен первым в своем роде сверхлегким титановым шарниром, а также использует новую фирменную сталь HONOR, что обеспечивает дополнительную прочность и долговечность механизма. Смартфон получил сертификат долговечности SGS, подтверждающий способность шарнира выдерживать более 400 000 складываний или до 10 лет использования при складывании 100 раз в день.

В сверхтонком складном корпусе HONOR Magic V2 инженерам бренда удалось установить тройную камеру, которая значительно расширяет творческие возможности: основной сенсор 50 Мп с широкоугольной оптикой f/1.9, ультраширокоугольная камера 50 Мп (f/2,0) и телефотокамера 20 Мп (f/2,4). Двойная фронтальная камера оснащена сенсорами 16 Мп (f/2.2).

Складной смартфон HONOR Magic V2 на выставке IFA 2023
Складной смартфон HONOR Magic V2 на выставке IFA 2023. Фото: HONOR

Воплощая в себе инновации, ориентированные на человека, HONOR Magic V2 поддерживает лучшую в отрасли технологию управления подсветкой с ШИМ-частотой 3840 Гц. Немерцающий экран снижает нагрузку на глаза и обеспечивает комфортный просмотр контента в любых условиях.

Для HONOR Magic V2 также доступны новые функции, обеспечивающие улучшенный опыт использования: съемку в парящем режиме и Parallel Space для разделения личного и рабочего пространства, а также возможности независимого использования приложений в двух пространствах одновременно.

В Казахстане появление HONOR Magic V2 ожидается в 2024 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2035218-honor-predstavil-skladnye-smartfony-buduschego-na-vystavke-ifa-2023/

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