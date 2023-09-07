Комьюнити-центр для молодежи появится в Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Жетысуского района рассказал, что в городе появится комьюнити-центр для молодежи, передает корреспондент NUR.KZ.

Досаев отметил, что на сегодня ведутся работы по приобретению здания по адресу: улица Боткина, 16 для размещения в нем молодежного комьюнити-центра.

"Здание будет выкуплено до 20 сентября. Открытие центра планируется на ноябрь этого года.

Хочу отметить, что это первый центр нового формата в вашем районе. Главным ориентиром работы центра будет помощь молодым людям, в первую очередь, относящимся к категории NEET (не имеющие образования, работы или профподготовки - прим.ред.), по их трудоустройству, обучению и профориентации, а также психологической и юридической поддержке", - объяснил аким.

Ранее аким рассказывал, что планируется сделать с трамвайным депо. По его словам, там завершается работа по созданию креативного пространства.