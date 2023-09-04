Превратили в свалку: жители Актау пожаловались на горы мусора на пляже (фото, видео)

Мусор. Фото: lada.kz

Жители Актау жалуются на мусор, который оставляют отдыхающие после себя на пляже. По их словам, его буквально превратили в свалку, пишет местное издание "Лада".

Горожане сообщили, что территория около базы отдыха "Серебряные пески" превратилась в настоящую свалку. Отдыхающие оставляют после себя полиэтиленовые пакеты, пластиковую тару и другой мусор.

Мусор. Фото: lada.kz

"Кто за это отвечает? Почему не привлекают к ответственности хозяина участка за такой бардак. О каком туризме может идти речь?" - возмутились жители Актау.

Корреспондентам издания в городском акимате сообщили, что в данном случае нужно обратиться к экологам, так как указанная территория является частной.

Мусор. Фото: lada.kz

А в департаменте экологии по данному поводу сообщили, что займутся этим вопросом.

Напомним, в июле жители одного из микрорайонов Актау пожаловались, что вынуждены сами вывозить отходы и чистить мусоропровод из-за массового увольнения сотрудников КСК.

Также мы писали, что ранее столичного бизнесмена оштрафовали за организацию стихийной свалки на пустыре в одном из районов города. Предприниматель, чья компания незаконно выгружала мусор, лично оплатил стоимость найма 30 большегрузов. Они вывезли 700 тонн мусора со стихийной свалки на специальный полигон.

А недавно в Павлодаре наказали предпринимателя за груды мусора в пойме Иртыша. Предпринимателю предъявили иск о возмещении нанесенного ущерба.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035084-prevratili-v-svalku-zhiteli-aktau-pozhalovalis-na-gory-musora-na-plyazhe-foto-video/