Токаев: Крайне важно повышать финансовую грамотность граждан

Оформление кредита. Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанцев будут обучать финансовой грамотности. Об этом сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев во время выступления на совместном заседании палат парламента, передает NUR.KZ.

Он сообщил, что фокус деятельности банков сместился на предоставление потребительских займов, что привело к нарастанию рисков для финансовой системы, а также чрезмерной закредитованности граждан.

"Принятое мною в 2019 году решение списать беззалоговые кредиты 500 тысячам граждан, а также вступивший в силу закон о банкротстве физических лиц снизили остроту вопроса. Но для кардинального исправления ситуации требуются новые системные меры. В то же время крайне важно повышать финансовую грамотность самих граждан", - уверен президент.

Глава государства отметил реализуемый партией Amanat проект «Қарызсыз қоғам», в рамках которого свыше 20 тысяч человек в 8 регионах страны повысили свою финансовую грамотность.

"Многие из них ранее взяли 10 и более кредитов. Данный проект за короткий период показал свою эффективность. Поручаю Правительству совместно с партией Amanat расширить его охват. Проект «Қарызсыз қоғам» должен работать на благо граждан по всей стране», - резюмировал Токаев.

К слову, сегодня президент поручил увеличить МЗП до 85 тысяч тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034850-kazahstantsev-budut-obuchat-finansovoy-gramotnosti/