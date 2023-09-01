Что нужно Казахстану, чтобы стать по-настоящему развитой страной, поделился Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента рассказал, что нужно стране, чтобы стать по-настоящему развитой. Об этом сообщает Telegram-канал Акорды.

"Однако, чтобы стать по-настоящему развитой страной, мы должны совместить политические реформы с глубокими и всесторонними социально-экономическими преобразованиями. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, наша страна сохраняет положительную динамику по всем ключевым показателям экономического развития.

В прошлом году ВВП Казахстана составил 104 триллиона тенге. Привлечены рекордные 28 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций", - сообщил прездент.

Он добавил, что внешнеторговый оборот также достиг рекордного уровня - 136 миллиардов долларов, из которых 84 - это экспорт.

"Опора стабильности нашей экономики – внешние резервы – вплотную приблизились к 100 миллиардам долларов", - добавил Токаев.

По его словам, определяющими принципами нового экономического курса страны станут справедливость, инклюзивность, прагматичность.

"Новая парадигма экономического развития Казахстана будет основана на эффективном использовании наших конкурентных преимуществ, а также раскрытии потенциала всех ключевых факторов производства – труда, капитала, ресурсов и технологий.

В рамках новой экономической политики мы отойдем от практики постановки долгосрочных эфемерных целей. Все задачи, изложенные в данном Послании, должны быть решены за три года, по наиболее сложным – будут определены другие конкретные сроки", - заявил глава государства.

Напомним, сегодня Токаев выступил с посланием народу Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034797-chto-nuzhno-kazahstanu-chtoby-stat-po-nastoyaschemu-razvitoy-stranoy-podelilsya-tokaev/