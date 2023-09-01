Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Что нужно Казахстану, чтобы стать по-настоящему развитой страной, поделился Токаев

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента рассказал, что нужно стране, чтобы стать по-настоящему развитой. Об этом сообщает Telegram-канал Акорды.

"Однако, чтобы стать по-настоящему развитой страной, мы должны совместить политические реформы с глубокими и всесторонними социально-экономическими преобразованиями. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, наша страна сохраняет положительную динамику по всем ключевым показателям экономического развития.

В прошлом году ВВП Казахстана составил 104 триллиона тенге. Привлечены рекордные 28 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций", - сообщил прездент.

Он добавил, что внешнеторговый оборот также достиг рекордного уровня - 136 миллиардов долларов, из которых 84 - это экспорт.

"Опора стабильности нашей экономики – внешние резервы – вплотную приблизились к 100 миллиардам долларов", - добавил Токаев.

По его словам, определяющими принципами нового экономического курса страны станут справедливость, инклюзивность, прагматичность.

"Новая парадигма экономического развития Казахстана будет основана на эффективном использовании наших конкурентных преимуществ, а также раскрытии потенциала всех ключевых факторов производства – труда, капитала, ресурсов и технологий.

В рамках новой экономической политики мы отойдем от практики постановки долгосрочных эфемерных целей. Все задачи, изложенные в данном Послании, должны быть решены за три года, по наиболее сложным – будут определены другие конкретные сроки", - заявил глава государства.

Напомним, сегодня Токаев выступил с посланием народу Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034797-chto-nuzhno-kazahstanu-chtoby-stat-po-nastoyaschemu-razvitoy-stranoy-podelilsya-tokaev/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.