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Проспект Сейфуллина перекроют на несколько дней в Алматы

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Знак "Дорожные работы"
Знак "Дорожные работы". Иллюстративное фото: pixabay.com

Движение по проспекту Сейфуллина в Алматы ограничат с 1 сентября из-за строительства транспортной развязки, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Как пояснили в ведомстве, в связи со строительством транспортной развязки на пересечении Сейфуллина – Жансугурова с 23:00 1 сентября до 22:00 3 сентября движение по проспекту Сейфуллина на участке от Акпаева до Жансугурова будет приостановлено.

В акимате отметили, что движение автотранспорта будет обеспечено по улицам Акпаева, Ботаническая и Ломоносова. Движение по прилегающим улицам будет осуществляться в прежнем режиме.

Также из-за вводимых ограничений было решено изменить схемы ряда автобусных маршрутов:

  • №73 – В северном направлении – ул. Жансугурова - пр. Рыскулова – пр. Сейфулина – далее по схеме;
  • №73 – В южном направлении – пр. Сейфулина – пр. Рысулова – ул. Жансугурова – далее по схеме
  • №34 – В северном направлении – пр. Сейфулина – ул. Жансугурова – пр. Рыскулова – пр. Сейфулина – далее по схеме;
  • №34 – В южном направлении – пр. Сейфулина – пр. Рыскулова – ул. Жансугурова – пр. Сефулина делее по схеме;
  • №56 – В северном направлении – пр. Сейфулина – ул. Жансугурова – далее по схеме;
  • №56 – В южном направлении – ул. Жансугурова – пр. Сейфулина – далее по схеме;
  • №30 – В северном направлении – пр. Сейфулина – ул. Жансугурова – пр. Рыскулова – пр. Сейфулина – далее по схеме;
  • №30 – В южном направлении – пр. Сейфулина – пр. Рыскулова – ул. Жансугурова – пр. Сефулина делее по схеме;
  • №72 – В северном направлении – пр. Сейфулина – ул. Жансугурова - пр. Рыскулова – пр. Сейфулина – далее по схеме;
  • №72 – В южном направлении – пр. Сейфулина – пр. Рыскулова – ул. Жансугурова – пр. Сефулина делее по схеме;
  • №18 – В северном направлении – пр. Сейфулина – ул. Жансугурова – пр. Рыскулова – пр. Сейфулина – далее по схеме;
  • №18 – В южном направлении – пр. Сейфулина – пр. Рыскулова – ул. Жансугурова – пр. Сефулина делее по схеме;
  • №129 – В северном направлении – пр. Сейфулина – ул. Жансугурова – пр. Рыскулова – пр. Сейфулина – далее по схеме;
  • №129 – В южном направлении – пр. Сейфулина – пр. Рыскулова – ул. Жансугурова – пр. Сефулина делее по схеме;
  • №ТП7 – В северном направлении – пр. Сейфулина – разворот на ул. Табаякова;
  • №ТП7 – В южном направлении начало с ул. Табаякова – пр. Сейфулина далее по схеме.

Напомним, что сегодня вечером будет полностью перекрыт проезд по одному из участков проспекта Аль-Фараби в Алматы.

С 23:00 31 августа до 06:00 1 сентября при благоприятных погодных условиях будет проводиться укладка верхнего слоя дорожного покрытия с полным перекрытием движения проспекта Аль-Фараби от проспекта Сейфуллина до улицы Жарокова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034754-prospekt-seyfullina-perekroyut-na-neskolko-dney-v-almaty/

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