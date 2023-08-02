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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Осетровая луна": необычное астрономическое явление засняли казахстанцы (фото)

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Суперлуние в Техасе, США
Суперлуние в Техасе, США. Фото: Brandon Bell/Getty Images

В ночь с 1 на 2 августа жители разных частей Земли могли наблюдать необычное астрономическое явление - суперлуние. Некоторые запечатлели это на фото и поделились кадрами в соцсетях.

Как пишет РБК, суперлуние — это совпадение полнолуния и близкого расстояния между Землей и спутником, из-за чего луна кажется больше и ярче, чем обычно.

Одно из распространенных названий прошедшего суперлуния — "Осетровая Луна". Индейцы считали, что именно в это время легче всего поймать осетра в Великих озерах.

Следующее суперлуние можно будет наблюдать в ночь на 30 августа, оно станет самым крупным в этом году, сообщает издание.

Euronews уточняет, что во время второго за месяц, так называемого "голубого" полнолуния, в ночь на 30 августа спутник Земли окажется еще ближе. Такое явление повторится только в 2037 году.

Казахстанцы также могли наблюдать суперлуние. В частности, фотографиями необычного явления поделились жители Астаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031013-osetrovaya-luna-neobychnoe-astronomicheskoe-yavlenie-mogli-nablyudat-kazahstantsy-foto/

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