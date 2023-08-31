Мировой рекорд установили повара в Усть-Каменогорске (видео)

Салат капрезе в Усть-Каменогорске. Кадр из видео: телеканал "Хабар 24"

В Усть-Каменогорске в честь Дня Конституции повара приготовили знаменитый салат капрезе с сыром моцарелла длиной в 100 метров и попали в Казахстанскую книгу рекордов КИнЭС, передает "Хабар 24".

Повара Усть-Каменогорска на фестивале "Вкус Востока" приготовили самое длинное блюдо в мире из местных продуктов. Представители Книги рекордов Гиннесса зафиксировали результат: итальянский салат капрезе составил 100 метров и 15 сантиметров.

Как отмечают корреспонденты телеканала, для мега-салата поварам понадобилось 65 килограммов помидоров и 50 килограммов моцареллы.

"Это мировой рекорд! Сейчас зафиксировали мы в Книге рекордов Казахстана, но в Книге рекордов Гиннесса – 66 метров салат капрезе. А мы сделали 100, по факту – 115, который будет сначала зафиксирован в Книге рекордов Казахстана, а затем уже в Книге рекордов Гиннесса", – рассказала представитель завода по переработке молока, организатор шоу Оксана Жегульская.

Напомним, ранее в Алматы в честь празднования Наурыза прошли соревнования, во время которых ефрейтор Бауыржан Абдыхайым установил рекорд Казахстана. За два часа он поднял барана весом 50 килограмм 2050 раз. Год назад он проделал это более 1600 раз. При этом в целом это уже восьмая его победа в таком состязании.

Также сообщалось, что горный курорт "Шымбулак" официально вошел Книгу рекордов Гиннеса в номинации "самая высокая ночная горнолыжная трасса в мире". Рекорд "Шымбулака" официально подтвердила судья из офиса Книги рекордов Гиннеса Шейда Субаши-Гемиджи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034602-mirovoy-rekord-povara-ust-kamenogorska-prigotovili-samyy-dlinnyy-kapreze/