Военный в Алматы установил рекорд Казахстана, подняв 50-килограммового барана 2050 раз

Бауыржан Абдыхайым. Фото: пресс-служба Минобороны РК

В Алматы в честь празднования Наурыза прошли соревнования, во время которых ефрейтор Бауыржан Абдыхайым установил рекорд Казахстана, сообщается на официальном сайте Минобороны РК.

На состязаниях по национальным видам спорта военнослужащий Центрального спортивного клуба Министерства обороны ефрейтор Бауыржан Абдыхайым подил собственный рекорд.

За два часа он поднял барана весом 50 килограмм 2050 раз. Год назад он проделал это более 1600 раз. При этом в целом это уже восьмая его победа в таком состязании.

"Свой рекорд я посвятил сильному, волевому казахскому народу. Конечно, в физическом плане было нелегко, но терпение и ежедневные тренировки оказались результативными. Спасибо всем, кто меня поддерживал в этот момент. Алга Казахстан", – воодушевленно заявил спортсмен.

Отмечается, что ефрейтор Бауыржан Абдыхайым проходит службу в Центральном спортивном клубе на должности старшего солдата комендантского взвода с мая 2017 года. Армейский спортсмен – участник республиканских, городских марафонов и крупных спортивных мероприятий, которые организуются в Алматы.

В этом году ко Дню защитника Отечества Абдыхайым планирует совершить забег из Алматы в Тараз.

Добавим, что Центральный спортивный клуб армии, как сообщается на официальном сайте Минобороны, – это организационно-методический центр с отлаженной системой подготовки спортсменов международного класса, осуществляющий свою многогранную деятельность в свете требований президента и министра обороны РК.

Спортивный комитет в своей работе тесно контактирует с Министерством культуры и спорта Республики Казахстан, Национальным Олимпийским комитетом, федерациями РК по видам спорта и другими спортивными общественными объединениями.

История развития спорта в Вооруженных Силах отсчитывает свое начало с 1970 года, когда при Средне-Азиатском военном округе в городе Алма-Ате был сформирован спортивный батальон, который в 1974 году был переформирован в 42 спортивную роту, а в последующем, в 1978 году – в 12-й Спортивный клуб армии.

После проведения реорганизационных мероприятий Директивой Центрального штаба ВС СССР от 5 января 1990 года 12-й Спортивный клуб армии преобразован в Филиал ордена Ленина Центрального спортивного клуба армии.

Центральный спортивный клуб армии в марте 1994 года переименован в Спортивный комитет Министерства обороны Республики Казахстан – Центральный спортивный клуб армии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014064-voennyy-v-almaty-ustanovil-rekord-kazahstana-podnyav-50-kilogrammovogo-barana-2050-raz/