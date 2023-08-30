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Спуск лодки с балкона на 5-м этаже озадачил жителей Петропавловска (видео)

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Спуск лодки
Спуск лодки. Кадр из видео: instagram.com/zavetart

Житель Петропавловска построил в своей квартире на пятом этаже лодку. В итоге она оказалась настолько габаритной, что ее пришлось вытаскивать через балкон при помощи крана.

Об удивительной истории жителя Петропавловска Евгения рассказали в Instagram-профиле skopetro. Так, в далеком 2000 году в свободное от работы мужчина время начал строительство лодки прямо в своей квартире на пятом этаже.

"Это было увлечение, смешанное с мечтой, о судне для дальних походов. Хотя гараж тоже мог бы послужить местом для работы, он оставлен под машину, и зимой там было бы неудобно", – говорится в публикации.

Теперь лодка, которую назвали "Славия-2000", будет достраиваться вне квартиры. А для того, чтобы вытащить ее оттуда, понадобилась спецтехника – габаритное сооружение вытащили при помощи крана через балкон.

"Волнение, конечно, но все вроде нормально", – сказал Евгений после спуска лодки.

В комментариях пользователи Сети выразили свое восхищение казахстанцу:

  1. "Огромный пример того, что для исполнения мечты нет отговорок и границ! Евгений – молодец, что не бросил свое увлечение и довел его до конца!";
  2. "Человек сделал свою мечту, несмотря на многое. Кто хочет – ищет возможность, кто не хочет – причину";
  3. "Впечатляющее зрелище было, как раз проезжали мимо. Шикарная лодка получилась";
  4. "На самом деле, это редкое безумие в хорошем плане, вдумайтесь: мужик строил лодку на пятом этаже в обыкновенной квартире 23 года";
  5. "Теперь Евгений… Попутного ветра "Славии-2000".

Напомним, в 2021 году 93-летняя женщина из Петропавловска сбросила с балкона крупную сумму денег – ее обманули мошенники, заявив, что якобы ее внука забрали в полицию.

В июле этого года пенсионерка хотела спуститься с 4 этажа по связанным простыням в Костанайской области. Ее квартира оказалась закрытой, на помощь прибыл полицейский.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034564-spusk-lodki-s-balkona-na-5-m-etazhe-ozadachil-zhiteley-petropavlovska-video/

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