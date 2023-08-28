Зачем Казахстан устанавливает безвизовый режим с Сан-Марино, объяснили в МИД
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Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве рассказал, зачем Казахстану безвизовый режим с Сан-Марино, передает корреспондент NUR.KZ.
Айбек Смадияров заявил, что решение о введении безвизового режима – показатель уровня доверия между странами.
"Представим, одна сторона приходит к другой на переговоры о введении безвизового режима или облегчении визового режима. Когда другая сторона спрашивает, какой у вас багаж, со сколькими государствами безвизовый режим, количество стран играет в пользу. Мы сейчас работаем над тем, чтобы увеличить количество стран, с которыми мы ввели безвизовый режим", – заявил он.
По его словам, в будущем это облегчит работу дипломатов с другими странами по установлению безвизового режима.
"Мы работаем практически со всеми странами. Это уровень доверия к нашей стране и паспорту", – резюмировал Айбек Смадияров.
Напомним, ранее сообщалось, что граждане Казахстана смогут пребывать в Сан-Марино без визы сроком до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода с даты первого въезда. Отмечалось, что соглашение было подготовлено в целях развития тесного сотрудничества между Казахстаном и Республикой Сан-Марино и установление безвизового порядка для владельцев всех видов паспортов.
Согласно Британской энциклопедии, Сан-Марино– небольшая республика, которая является старейшим суверенным государством Европы. Входит в число самых маленьких стран. Со всех сторон государство окружено территорией Италии. Сан-Марино не входит ни в НАТО, ни в ЕС, но имеет открытые границы с Европейским союзом, также входит в еврозону.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034328-zachem-kazahstan-ustanavlivaet-bezvizovyy-rezhim-s-san-marino-obyasnili-v-mid/