Два туриста ночью в сильный дождь заблудились в горах Алматы

Спасатели нашли потерявшихся туристов. Фото: пресс-служба РОСО МЧС РК

В Алматы вчера ночью два туриста заблудились в горах Заилийского Алатау в сильный дождь. Спасатели нашли их по дороге к пику Фурманова, передает официальный сайт МЧС РК.

По информации ведомства, вчера, 27 августа, поступило сообщение, что двое молодых людей заблудились в горах в Медеуском районе.

В МЧС сообщили, что в 21:45 на поиски туристов отправились спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС, в том числе кинологический расчет.

"Поисково-спасательные работы велись при сложных климатических условиях, в горах шел сильный дождь, и в 00:15 спасатели обнаружили двух мужчин выше перевала Кимасар, по дороге к качелям пика Фурманова", – добавили в ведомстве.

Спасатели напоминают отправляющимся в горы туристам о правилах безопасного похода в горы. Среди необходимых вещей должны быть:

запасной комплект одежды;

заряженный пауэрбанк для телефона;

фонарик;

спички в непромокаемом пакете;

аптечка;

GPS-навигатор;

светоотражающий жилет.

Также спасатели не рекомендуют надевать камуфляжную одежду, выходить на незнакомый маршрут во второй половине дня, срезать маршрут по незнакомой тропе. По их словам, основную часть похода необходимо совершать в утренние часы.

Напомним, на прошлой неделе в горах Алматинской области в ущелье Котырбулак потерялись двое туристов. Спасатели нашли заблудившихся менее чем за два часа.

В субботу в Алматы мужчина повредил ногу при спуске с пика Советов. Спасатели транспортировали пострадавшего на носилках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034259-dva-turista-nochyu-v-silnyy-dozhd-zabludilis-v-gorah-almaty/