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Какая скорость разрешена на республиканских трассах в Казахстане

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Мужчина ведет машину
Приборная панель авто. Иллюстративное фото: Giovanna Graf/EyeEm/Getty Images

О допустимой скорости на республиканских трассах в Казахстане напомнили в "КазАвтоЖол". Также в компании обратились к водителям, обращение опубликовано на официальном сайте "КазАвтоЖол".

Как напомнили в компании, разрешенная скорость на автодорогах:

  • I-а категории — 140 км/час,
  • I-б категории — 110 км/час.

На дорогах II и III категорий допустимая скорость — 100 км/час (если не имеются другие ограничения).

"А на участках, где ведутся ремонтные работы, знаки установлены согласно ордера на право производства работ", — отметили в компании.

В "КазАвтоЖол" также обратились к казахстанским водителям с призывом.

"Скоростной режим регламентирован правилами дорожного движения. Превышение установленной скорости движения сопряжено с серьезной опасностью.

Призываем строго соблюдать правила дорожного движения, не превышать скоростной режим и воздержаться от рискованных маневров", говорится в сообщении "КазАвтоЖол".

Детально ознакомиться с ПДД (10. скорость движения) можно по ссылке.

Напомним, несколько дней назад в МВД объявили, что на загородных трассах по Казахстану запустят аппаратный комплекс Zerek-2 для проверки скоростного режима транспортных средств.

Как уточнялось, сервис направлен на усиление контроля по обеспечению безопасности дорожного движения и профилактики ДТП.

"33 программно-аппаратных комплекса Zerek-2 интегрированы в единый реестр административных производств – то есть отправка предписаний будет осуществляться нарушителям в автоматическом режиме", – рассказали в МВД.

На сегодня Zerek-2 готов к работе на автодорогах:

Шымкент – Кызылорда;

Шымкент – граница Узбекистана;

Шымкент – Тараз; Тараз – Кайнар;

Қонаев – Талдыкорган;

Астана – Павлодар.

В МВД отмечали, что подобный программный комплекс ранее был запущен на трассе Кокшетау – Астана и по сей день показывает хорошие результаты по регистрации нарушений правил дорожного движения.

По данным ведомства, из-за нарушения скоростного режима на загородных трассах было зарегистрировано 730 ДТП, где погибло свыше 300 человек и пострадали более 1200 граждан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034075-kakaya-skorost-razreshena-na-respublikanskih-trassah-v-kazahstane/

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