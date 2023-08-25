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Гроза и град: штормовое предупреждение объявили почти во всем Казахстане

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Гроза началась в поле
Гроза. Иллюстративное фото: pixabay.com

Синоптики предупредили жителей Казахстана об ухудшении погодных условий в субботу, 26 августа. Объявлено штормовое предупреждение, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В области Ұлытау завтра днем на западе, в центре ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с. 26 августа на большей части области сохраняется высокая пожарная опасность», – говорится в сообщении.

26 августа днем в Атырауской области, на юге, возможен сильный дождь. На севере, юге области гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный, северный днем на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. 26 августа на западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В субботу на юге Карагандинской области прогнозируют ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный - порывы 15-20 м/с. 26 августа на юге, в центре области - высокая пожарная опасность.

В области Жетiсу 26 августа на юге и в горных районах ожидается гроза. Ветер юго-западный на севере-востоке области, в горных районах порывы 15-20 м/с.

26 августа утром и днем на западе, в центре Кызылординской области возможны гроза, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на западный на западе, юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. В регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области завтра ночью на севере, западе, юге, а днем на севере, востоке, юге ожидаются гроза, град. На юге, востоке области - туман. Ветер южный, юго-восточный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

26 августа на западе, севере, юге Акмолинской области возможны гроза, а днем град. Ночью и утром на востоке области - туман. Ветер юго-восточный с переходом на западный днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

В области Абай в субботу тоже ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. 26 августа сохраняется высокая пожарная опасность

Завтра днем на юге, востоке Актюбинской области вероятна гроза и град. Ветер северный, северо-западный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с, на западе, юге области - чрезвычайная пожарная опасность.

26 августа на западе, юге Западно-Казахстанской области тоже ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный на юге, юго-востоке области порывы 15-20 м/с. В некоторых районах сохраняется высокая пожарная опасность.

В северной половине Алматинской области завтра, согласно прогнозу, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в южной половине области - высокая пожарная опасность.

В Алматы 26 августа тоже сохраняется высокая пожарная опасность.

В субботу на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. Днем на севере, западе области - пыльная буря. Ветер западный, северо-западный днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, порывы 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

26 августа в горных районах Жамбылской области возможна гроза. Ветер юго-западный днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем на севере, в центре Мангистауской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере области - гроза. Днем на севере, в центре области возможны гроза, град. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с.

В субботу на западе, востоке и юге Костанайской области прогнозируют грозу, днем град. Ночью и утром на западе, севере области возможен туман. Ветер северо-западный, северный при грозе порывы 15-20 м/с.

Что делать при грозе?

По данным пресс-службы ДЧС Алматы, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле – не покидайте его. При этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

"Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы", – предупредили в ДЧС.

При этом отмечается, что велосипед и мотоцикл могут быть потенциально опасными во время грозы.

"Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров", – советуют специалисты.

Если в грозу вы оказались на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться. Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034069-groza-i-grad-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-pochti-vo-vsem-kazahstane/

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