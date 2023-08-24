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Участок улицы в Астане на несколько дней закрыли для транспорта из-за ремонта

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Дорожный знак на улице
Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Средний ремонт дорожного полотна проведут на участке по улице Бурабай в Астане, сообщает городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата столицы в Telegram.

В Астане проведут средний ремонт дорожного полотна по улице Бурабай на участке от улицы Тулебаева до проспекта Абылай хана.

В связи с этим с 24 по 26 августа на данном участке будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств. Жителей и гостей столицы заранее попросили планировать свой маршрут, чтобы избежать заторовых ситуаций на дорогах.

Участок улицы Сыганак в Астане
Участок улицы Сыганак в Астане. Скриншот: 2gis.kz/astana

Ранее стало известно, с 25 августа до конца ноября в Астане полностью закроют участок улицы Сыганак, так как здесь начнутся работы по устройству монолитной железобетонной балки LRT.

Добавим, что средний ремонт предусматривает периодическое выполнение работ, связанных с восстановлением первоначальных эксплуатационных качеств дороги и сооружений на них.

При таком ремонте производят периодическое восстановление слоя износа и ровности дорожных покрытий, а также исправление повреждений земляного полотна, водоотвода, искусственных, защитных, укрепительных, регуляционных и других дорожных сооружений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033815-uchastok-ulitsy-v-astane-na-neskolko-dney-zakryli-dlya-transporta-iz-za-remonta/

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