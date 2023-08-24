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Досаев ответил на вопрос о незаконной раздаче земель в районе Шымбулака

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Ерболат Досаев
Ерболат Досаев. Фото: акимат Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что не знает, кто из бизнесменов получил участки в районе Шымбулака. Об этом он заявил во время встречи с населением Наурызбайского района, передает NUR.KZ.

Так, во время встречи журналист напомнила акиму о том, что акимат совместно с Антикором "провел проверку коррупционных рисков и выявил четырех аффилированных с чиновниками бизнесменов из списка Forbes, которые получили участки в районе Шымбулака". Журналист спросила, знает ли Досаев их имена.

"Нет, не знаю. Общий список большой, в рамках этого продолжается работа. То, что была работа начата, - это было в рамках превенции. Мы со службой превенции и Антикором провели большую работу, разобрались с застройкой, с разрешениями, с земельными участками.

Все в установленном порядке идет", - ответил Ерболат Досаев.

1 июля сообщалось, что в результате совместной работы с акиматом города в Алматы выявили коррупционные риски в земельной и градостроительной сферах.

Также ранее сообщалось, что акимат Алматы намерен вернуть земли курорта "Шымбулак" в собственность города. По информации горадминистрации, это необходимо для развития туризма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033799-dosaev-zayavil-chto-ne-znaet-kto-iz-biznesmenov-poluchil-uchastki-v-rayone-shymbulaka/

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