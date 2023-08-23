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30 лет независимости Казахстана

Муравьев в коробке из-под сладостей пытались незаконно ввести в Казахстан из Италии (фото)

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Муравей в пробирке
Муравей в пробирке. Фото: пресс-служба КГД

В аэропорту Алматы в посылке из Италии вместо кондитерских изделий были обнаружены 7 пробирок и 22 пластиковых контейнера с живыми насекомыми, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КГД.

Сообщается, что должностные лица таможенного поста "Жетiсу" Департамента государственных доходов по Алматы при осуществлении таможенного контроля в посылке из Италии в коробке вместо кондитерских изделий обнаружили 7 пробирок и 22 пластиковых контейнера с живыми насекомыми, предположительно, муравьями.

"Согласно пункта 2.6 решения коллегии Евразийской экономической комиссии, дикие живые насекомые по коду ТН ВЭД, относящиеся к группе 01, входят в перечень товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза", – говорится в сообщении.

Муравьи в посылке
Муравьи в посылке. Фото: пресс-служба КГД

Сотрудники ДГД пресекли попытку незаконного ввоза на территорию страны живых насекомых без разрешительных документов.

Отмечается, что материалы по данному факту направлены в уполномоченный государственный орган для принятия процессуального решения.

В ведомстве также напомнили, что на постоянной основе ведется контроль за перемещением запрещенных и ограниченных к перемещению товаров, в том числе товаров военного и двойного назначения.

Напомним, ранее департаментом АФМ по Алматы при координации Авиационной транспортной прокуратуры была пресечена контрабанда наркотических средств в крупном размере. Сообщалось, что при проведении оперативно-розыскных мероприятий с помощью служебно-розыскной собаки после получения почтовых отправлений из США был задержан житель Алматы, у которого обнаружено и изъято наркотическое вещество марихуана общим весом 866 граммов.

Также в Казахстан из США пытались ввести наркотические средства, используя международные почтовые отправления. В ходе осмотра в коробке из-под игрушек обнаружено растительное вещество темно-зеленого цвета со специфическим запахом. Отмечается, что получателем данной посылки указан астанчанин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033579-posylku-s-muravyami-iz-italii-hoteli-nezakonno-provezti-v-almaty/

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