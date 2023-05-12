Наркотики пытались ввезти в Казахстан из США через почту

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В Казахстан из США пытались ввести наркотические средства, используя международные почтовые отправления, передает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, наркотики были направлены из США в Алматы под видом других вещей, а затем пересылались в Астану.

В АФМ сообщили, что в ходе осмотра в коробке из-под игрушек обнаружено растительное вещество темно-зеленого цвета со специфическим запахом. Отмечается, что получателем данной посылки указан астанчанин.

"Сотрудниками столичного Департамента АФМ осуществлена дальнейшая контролируемая поставка наркотических веществ.

Согласно заключению эксперта, вещество является наркотическим средством – марихуаной высушенной. Общий вес составляет 500 гр. Посылка была получена жителем Астаны и передана для дальнейшей расфасовки другому гражданину", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что указанные жители столицы были задержаны при приеме-передачи посылки. Их поместили в изолятор временного содержания.

При этом иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ранее департаментом АФМ по Алматы при координации Авиационной транспортной прокуратуры была пресечена контрабанда наркотических средств в крупном размере. Сообщалось, что при проведении оперативно-розыскных мероприятий с помощью служебно-розыскной собаки после получения почтовых отправлений из США был задержан житель Алматы, у которого обнаружено и изъято наркотическое вещество марихуана общим весом 866 граммов.

Добавим, что статья 296 УК РК предусматривает уголовную ответственность за незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта. При этом максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Кроме того, статья 297 УК РК предусматривает наказание за незаконные изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, пересылку либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов. Максимальное наказание за нарушение этой статьи – лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2020240-narkotiki-pytalis-vvezti-v-kazahstan-iz-ssha-cherez-pochtu/