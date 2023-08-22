Больше 20 домов снесут в области Жетісу из-за потопа (видео)

Спасатели в области Жетісу. Фото: МЧС РК

В области Жетісу больше недели назад сильные осадки спровоцировали подтопления. Как выяснилось сейчас, часть домов, ушедших под воду, не подлежит восстановлению, сообщает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, ссылаясь на местный акимат, специалисты осмотрели 89 жилых домов, пострадавших от ливня. 22 из них не подлежат восстановлению - они будут снесены. Остальные 67 отремонтируют.

Напомним, сильный ливень обрушился на регион в середине августа. Осадки спровоцировали склоновый сток - потоки воды с грязью хлынули в поселок Абай. Частично были затоплены аулы Карабулак и Ешкиольмес.

Селевой поток заблокировал трассу в Талдыкорган, там застряли десятки автомобилей. Расчищать аулы жителям помогали не только спасатели, но и солдаты Нацгвардии. Сейчас сельчане подсчитывают ущерб.

"Материальная помощь будет выплачена согласно заключению экспертов. Будет выплачена компенсация. Кому-то будет ремонт сделан. Дома, которые подлежат аварийному сносу, им будет выдана другая квартира, жилье. Экспертная комиссия даст свое заключение. Мы уже оттуда будем исходить", - заявил аким Карабулакского сельского округа Сержан Оналбаев.

Источник: КТК

Напомним, 12 августа в одном из предгорных районов области Жетісу из-за обильных дождей образовался склоновый сток, а затем подтопило дворы на четырех улицах. Жителей нескольких сел срочно эвакуировали.

Как вести себя при паводке

На сайте ДЧС Алматинской области сообщается, что паводок - это интенсивный, сравнительно кратковременный подъем уровня воды, который формируется сильными дождями, иногда - таянием снега при оттепелях.

В случае оповещения населения о приближающемся паводке, а также при первых признаках его проявления нужно как можно быстрее покинуть помеще­ние, предупредить об опасности окружающих и выйти в безопасное место.

Чтобы не возникло замыкание, уходя из дома нужно затушить печи, перекрыть газовые краны, выключить свет и отключить электроприборы.

Населению, проживающему и работающе­му вблизи русел селе- и паводкоопасных рек, рекомендуется не игнорировать SMS-сообщения от службы 112.

При угрозе по поступившему сигналу (оповещению) следует немедленно эвакуироваться по зара­нее намеченным маршрутам до мест укрытия, взяв с собой необходимые документы и цен­ные вещи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033391-bolshe-20-domov-snesut-v-oblasti-zhetisu-iz-za-potopa-video/