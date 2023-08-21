Незаконно построенную автомойку снесли в Алматы (фото)

Незаконная автомойка. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы по решению суда снесли незаконно построенную автомойку, расположенную в микрорайоне Шугыла, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

"По информации управления градостроительного контроля, здание по улице Жакыбаева, 5, в микрорайоне Шугыла было возведено с отсутствием разрешительных документов", – говорится в сообщении акимата.

В отношении собственника провели внеплановую проверку – выяснилось, что автомойка построена хозяйственным способом без проектно-сметной документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу, без сопровождения технического и авторского надзоров.

Кроме того, объект эксплуатировался без акта ввода в эксплуатацию.

Снос автомойки. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Так, 7 июля 2022 года в отношении собственника приняли административные меры по части 1 статьи 316, а также по статьям 321, 323 КоАП. Было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

17 сентября 2022 года было направлено исковое заявление в Наурызбайский районный суд Алматы о сносе незаконно возводимого объекта.

Незаконно построенная автомойка. Фото: пресс-служба акимата Алматы

11 января этого года решением Наурызбайского районного суда Алматы исковое заявление удовлетворено, но собственник подал апелляционную жалобу.

12 апреля постановлением городского суда решение первой инстанции было оставлено без изменений.

"Накануне собственник завершил принудительный снос незаконного объекта во исполнение решения суда", – сообщили в акимате.

Согласно части 1 статьи 316 КоАП, строительство объектов и их комплексов без проектно-сметной документации либо по проектно-сметной документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу, влечет штрафы от 120 до 580 МРП (от 414 тыс. до 2 млн тенге).

В соответствии со статьей 321 КоАП, осуществление строительства без сопровождения технического и авторского надзоров влечет штраф от 40 до 500 МРП (от 138 тыс. до 1,7 млн тенге).

Согласно статье 323 КоАП, эксплуатация законченных строительством, но не введенных в установленном порядке в эксплуатацию объектов, комплексов или их отдельных частей, влечет штраф от 10 до 100 МРП (от 34,5 тыс. до 345 тыс. тенге).

Напомним, сегодня стало известно, что в Алматы снесут два дома школьников. Вместо них будут построены новые центры развития.

Также мы писали, что в городе снесли четырехэтажный бизнес-центр из-за многочисленных нарушений при строительстве, незаконно построенный магазин в микрорайоне Шугыла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033341-nezakonno-postroennuyu-avtomoyku-snesli-v-almaty-foto/