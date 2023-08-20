Грозы, град и сильная жара: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Гроза. Иллюстративное фото: pexels.com

Синоптики сообщили об ухудшении погодных условий в понедельник, 21 августа. В Казахстане объявлено штормовое предупреждение, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

21 августа ночью в Астане ожидается гроза.

Завтра днем на западе, севере Западно-Казахстанской области возможна гроза. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 35-37 градусов.

В понедельник на западе, севере, востоке Акмолинской области тоже возможна гроза. Днем на севере области - град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. А на западе, юге, севере области сохраняется высокая пожарная опасность.

21 августа днем в Атырауской области сохраняется сильная жара 35-39 градусов и чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем на севере, западе, юге Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на юго-западе области туман. Ветер юго-восточный, южный днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. А на севере, востоке, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В понедельник днем на юге, востоке Актюбинской области будет гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 37 градусов.

В начале недели на севере, востоке Костанайской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, западе, днем на большей части области - гроза. Днем на севере, востоке области - град. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

21 августа днем на востоке области Жетісу будет ветер северо-восточный - порывы до 15-20 м/с. Днем на большей части области сильная жара 35 градусов, а на западе региона сохраняется высокая пожарная опасность.

Предстоящей ночью на юго-востоке Мангистауской области ожидается гроза. Днем на северо-востоке области - сильная жара до 38 градусов. Завтра на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В понедельник днем в горных районах Туркестанский области возможна гроза. Ветер северо-восточный на горных перевалах области 15-20 м/с. 21-23 августа на севере, западе, юге, в пустынных районах Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра утром и днем на западе, севере, в центре Кызылординской области тоже ожидается гроза. Ветер юго-западный на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. С 21 по 23 августа на большей части Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

21 августа днем в области Ұлытау ожидается сильная жара 35-37 градусов - сохраняется высокая пожарная опасность.

Что делать при грозе?

Как ранее сообщали представители пресс-службы ДЧС Алматы, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его. При этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

"Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы", - предупреждали в ДЧС.

При этом отмечалось, что велосипед и мотоцикл могут быть потенциально опасными во время грозы.

"Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров", - советуют специалисты.

Если в грозу вы оказались на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться.

Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033204-grozy-grad-i-silnaya-zhara-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/