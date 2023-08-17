Как казахстанцам не наткнуться на мошенников при аренде квартир

Рукопожатие. Иллюстративное фото: pixabay.com

Советник президента Саморегулируемой Ассоциации риэлторов Казахстана Нина Лукьяненко рассказала, как не попасть на мошенников при аренде квартир, передает корреспондент NUR.KZ.

"В первую очередь когда вы знакомитесь с объектом недвижимости и ведете переговоры, первое, что нужно сделать - проверить правоустанавливающие документы. Любой договор должен заключаться с владельцем недвижимости.

Большую ошибку совершают и арендаторы, и потенциальные покупатели, когда спрашивают пакет документов на квартиру и при этом забывают спросить удостоверение личности. Проверка документов начинается с удостоверения личности владельца. Второе - любые договоренности нужно фиксировать письменно", - говорит спикер во время .

По ее словам, любой договор, подписанный обеими сторонами, имеет юридическую силу и заблуждением является думать, что только нотариально заверенный договор может иметь более веские основания. Переговоры нужно вести непосредственно с владельцем, говорит она. А достоверность текущего владельца, говорит она, можно проверить в департаменте юстиции с помощью ЭЦП, взяв справку об отсутствии обременения.

Стоит помнить и о том, что на рынке есть компании, которые представляются риелторами, но, по словам Лукьяненко, являются информационными компаниями.

"Большая ошибка арендаторов, которые хотят сэкономить на услугах риэлторов - когда они "клюют" на объявления с заниженной ценой и им предлагают сделать предоплату 10-20 тысяч тенге, заключая договор на предоставление информационных услуг и обещая предоставить телефоны владельцев, которые сдают квартиры в аренду.

Внимательно читайте договоры: вы "купили" только телефоны, но не заключили договор аренды. И вернуть деньги не представляется возможным. Так как в договоре они пишут, что ответственность за то, дозвонились ли вы, сдает ли квартиру хозяин, они не несут. С этим сталкивается масса людей, когда они теряют, пусть и небольшие, деньги", - заверила Лукьяненко.

Она посоветовала заключать договор, который должен содержать ответственность обеих сторон. В нем должна быть описана услуга и ее стоимость. Также спикер посоветовала не вносить предоплату за услугу.

При этом спикер посетовала, что меры к недобросовестным риелторам не применяются.

"Только если поступило заявление от конкретного лица в уполномоченные органы по месту нахождения объекта с приложением документов и доказательством, что вас обманули.

Также часто бывает, что квартиру сняли в аренду помесячно, а потом заключают договор субаренды. Важно запросить основной договор аренды и проверить, предусмотрено ли право пересдать в аренду", - заключила риэлтор.

Ранее спикер рассказывала, могут ли подняться цены на аренду жилья в Алматы в ближайшее время.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032833-kak-kazahstantsam-ne-natknutsya-na-moshennikov-pri-arende-kvartir/