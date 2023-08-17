Поднимутся ли в Казахстане цены на квартиры, рассказал риэлтор

Девушка у окна. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Советник президента Саморегулируемой Ассоциации риэлторов Казахстана Нина Лукьяненко рассказала, будут ли расти цены на покупку квартиры в ближайшем будущем, передает корреспондент NUR.KZ.

"Ни для кого не секрет - в ближайшем будущем рынок ждет стагнация. Cтагнацию и откат цен мы наблюдаем сейчас. Те, у кого есть какие-то средства и желание приобрести квартиру, я рекомендую наблюдать за рынком именно сейчас.

На что смотреть, если речь идет о новостройках: как бы застройщики ни говорили, что у них все хорошо со сделками, это не так… потому что мы видим количество и объем предложений, когда мы наблюдаем реальное снижение цены.

Да, к сожалению, маркетинг работает таким образом, что застройщик не может вчера продавать за 900 тысяч за квадрат, а сегодня - вдруг объявить скидку "Купите хотя бы за 600". Застройщики объявляли акцию "Ночные скидки". Как еще это можно назвать, как не снижение цены?" - рассказала Лукьяненко во время .

По ее словам, многие застройщики создали программы с банками, договорившись о скидках и более лояльных условиях для покупателей, когда можно купить квартиру на условиях не более 10% первоначального взноса.

"Наблюдайте за рекламными объявлениями - в таком рынке можно сделать покупку на выгодных условиях. Посмотрите, сколько застройщиков предлагают рассрочку. Сейчас дается рассрочка до 40 месяцев с момента покупки", - говорит эксперт.

Именно сейчас рынок наблюдает откат на фоне своего "перегрева", считает спикер.

"А если в целом посмотреть на ситуацию в стране - естественный прирост положительный, миграционный прирост положительный, инфляция растет, в мире видим, что происходит. Поэтому мои прогнозы - в ближайшие 3-5 лет цены на квартиры еще поднимутся", - заключила она.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в стране зафиксировали снижение цен на вторичное жилье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032832-podnimutsya-li-v-kazahstane-tseny-na-kvartiry-rasskazal-rieltor/