"Несправедливый отсев": о детях чиновников в президентском резерве высказались в Академии госуправления

Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: pexels.com

На брифинге СЦК представителей Академии госуправления при президенте спросили, могут ли дети чиновников участвовать в отборе в президентский молодежный кадровый резерв, передает корреспондент NUR.KZ.

"Согласно Конституции, каждый гражданин имеет право принимать участие в конкурсах и отборах.

В конкурсе (на отбор в президентский молодежный кадровый резерв – прим. ред.) могут принимать участие граждане Казахстана в возрасте не старше 35 лет, имеющие на момент подачи документов не менее 5 лет стажа и владеющие государственным языком на уровне не ниже В1. Это четыре основных требования.

Мы считаем несправедливым отсев на уровне приема документов каких-то людей сказать, что ты не можешь принимать участие, потому что ты имеешь какие-то особенности", – заявил ректор Академии госуправления при президенте РК Ерлан Абил.

На прямой вопрос о том, могут ли родственники чиновников участвовать в конкурсе на отбор в резерв, спикер еще раз добавил – каждый гражданин имеет право участвовать в конкурсном отборе.

Напомним, что отбор в президентский молодежный кадровый резерв стартует с 1 сентября и продлится до конца текущего года. Отбор, к слову, проводится раз в два года.

Отмечалось, что кандидаты пройдут оценку способностей работать с текстовой и числовой информацией, а также решать ситуационные задачи, оценку компетенций и ряд собеседований.

Успешно прошедшие отбор лица будут зачислены в резерв сроком на три года с правом внеконкурсного назначения на ответственные должности государственной службы и квазигосударственного сектора.

Добавим также, на официальном сайте президентского молодежного кадрового резерва говорится, что принять участие в отборе могут следующие лица:

граждане Республики Казахстан в возрасте не старше 35 лет;

с высшим образованием; с опытом работы не менее 5 лет;

с наличием от 1 до 3 рекомендательных писем.

При этом отмечается, что в отборе не участвуют политические госслужащие, назначенные президентом.

Зачисление в президентский молодежный кадровый резерв не является условием обязательного назначения на должность в период пребывания в резерве.

У резервистов появится возможность пройти обучающие курсы и тренинги в Академии госуправления при президенте РК и ее филиалах для дальнейшего профессионального или личностного развития.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032744-nespravedlivyy-otsev-o-detyah-chinovnikov-v-prezidentskom-rezerve-vyskazalis-v-akademii-gosupravleniya/