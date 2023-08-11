Когда начнется отбор в президентский молодежный кадровый резерв

Заседание Нацкомиссии. Фото: akorda.kz

Отбор в президентский молодежный кадровый резерв начнется с 1 сентября и продлится до конца текущего года. Кандидаты пройдут ряд тестов, сообщается на официальном сайте Акорды.

Под председательством руководителя Администрации президента Олжаса Бектенова состоялось заседание нацкомиссии по молодежному кадровому резерву при президенте.

Президентский молодежный кадровый резерв – одна из первых публичных инициатив главы государства, которая является действенным социальным лифтом для талантливой молодежи.

По поручению президента отбор в резерв проводится раз в два года. Ранее соответствующий резерв был сформирован в 2019 и 2021 годах. Из их числа:

264 резервиста трудоустроены на различные позиции в государственных органах и квазигосударственном секторе;

31 резервист занимает политические должности;

6 – административные должности корпуса "А".

На заседании нацкомиссии обсуждены вопросы организации нового отбора в кадровый резерв, который начнется с 1 сентября и продлится до конца текущего года.

В рамках отбора кандидаты пройдут оценку способностей работать с текстовой и числовой информацией, а также решать ситуационные задачи, оценку компетенций и ряд собеседований.

Успешно прошедшие отбор лица будут зачислены в резерв сроком на три года с правом внеконкурсного назначения на ответственные должности государственной службы и квазигосударственного сектора.

В ходе мероприятия председатель Агентства по делам госслужбы Дархан Жазыкбаев доложил о готовности к проведению предстоящего отбора.

Подробная информация о порядке и сроках проведения отбора будет опубликована на сайте Агентства по делам государственной службы.

По итогам заседания даны поручения в части качественной реализации данного мероприятия и широкого привлечения молодежи к участию в отборе.

На официальном сайте президентского молодежного кадрового резерва говорится, что принять участие в отборе могут следующие лица:

граждане Республики Казахстан в возрасте не старше 35 лет;

с высшим образованием;

с опытом работы не менее 5 лет;

с наличием от 1 до 3 рекомендательных писем.

При этом отмечается, что в отборе не участвуют политические государственные служащие, назначенные президентом.

Зачисление в президентский молодежный кадровый резерв не является условием обязательного назначения на должность в период пребывания в резерве.

У резервистов появится возможность пройти обучающие курсы и тренинги в Академии госуправления при президенте РК и ее филиалах для дальнейшего профессионального или личностного развития.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2032126-kogda-nachnetsya-otbor-v-prezidentskiy-molodezhnyy-kadrovyy-rezerv/