На Алматы обрушился мощный ливень: акимат и ДЧС обратились к горожанам

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сильный ливень обрушился на Алматы. В соцсетях жители города поделились кадрами его последствий – затопленных дорог и дворов домов. Ситуацию прокомментировали в акимате и ДЧС, передает NUR.KZ.

В Алматы сегодня весь день периодически идет дождь. А под вечер погода и вовсе ухудшилась и на город обрушился сильный ливень – в некоторых частях города затопило улицы, дороги ушли под воду.

В соцсетях алматинцы тем временем делятся кадрами последствий погоды.

Ситуацию прокомментировала пресс-служба городского акимата.

"12 августа, по состоянию на 19:00, в Алматы выпало 27 мм осадков, что, по данным РГП "Казгидромет", составляет 80% от месячной нормы (для августа это 34 мм – прим. ред.).

Из-за кратковременного дождя с интенсивностью ливневого характера в некоторых районах города произошло подтопление улиц и дворовых территорий. С начала дождя задействованы 52 мобильные бригады и 27 мотопомп (насосы – прим. ред.)", – сообщили в акимате.

В пресс-службе также рассказали, что ликвидацией подтоплений в усиленном режиме занимаются 1008 дорожных рабочих и 640 единиц спецтехники с привлечением всех городских аварийных служб, сил ДЧС и организаций, задействованных в ремонтных работах.

Кроме того, акиматом Медеуского района совместно с районным управлением ЧС проведено обследование по оползнеопасным участкам – случаи сходов грунта не выявлены.

В акимате напомнили, что 11 августа РГП "Казгидромет" предупредил о выпадении сегодня вечером ливневых осадков, в связи с чем коммунальными службами со вчерашнего дня силами 320 рабочих и 89 единиц спецтехники были организованы работы по очистке проблемных участков арычных сетей, арычных переходов и "ловушек" для случайного мусора.

Также было заготовлено более 2 тыс. мешков с песком.

"Арычные сети и переходы работают исправно, однако из-за аномального объема ливневых вод, поступающих с верхней части в центр города, вода переливается на проезжую часть и прилегающие территории, что является временным явлением. Ситуация будет стабилизирована в ближайшие сроки. Все последствия будут устранены сразу после прекращения осадков", – говорится в пресс-релизе.

Кроме того, в пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что в связи с выпавшими и продолжающимися осадками в городе и на его прилегающих территориях ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды в реках, а также разливы и затопления.

"В горах Алматы отмечена высокая степень селевой опасности ливневого генезиса (происхождения). Согласно анализу гидрометеорологической и селевой обстановки, при выпадении сильных дождей возможны селевые проявления", – сообщили в ДЧС.

Жителей и гостей южной столицы попросили не посещать в ближайшее время горы.

Также в пресс-службе ДЧС рассказали, как действовать при селеопасной обстановке. Правила следующие:

постоянно следите за сообщениями в СМИ об обстановке в горах;

при угрозе или внезапном селе поднимитесь на самые возвышенные точки рельефа;

не разбивайте палаточный лагерь, не останавливайтесь на отдых и вблизи селеопасных русел, на озерных перемычках (дамбах) и под ними.

Важно помнить, что человеку, застигнутому селевым потоком, спастись почти не удается.

К слову, сегодня синоптики прогнозировали в Алматы и Астане дождь с грозой.

Также ранее мы писали, что сегодня также затопило несколько сел в области Жетысу. На месте подтоплений работают спасатели, снаряженные специальным оборудованием и техникой, включая плавсредства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032242-na-almaty-obrushilsya-moschnyy-liven-akimat-i-dchs-obratilis-k-gorozhanam/