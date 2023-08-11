Новый генконсул США в Алматы обратилась к казахстанцам на казахском языке с просьбой (видео)

Мишель Еркин. Фото: instagram.com/uscgalmaty

Новый генеральный консул США в Алматы Мишель Еркин обратилась к казахстанцам на казахском языке. Видеообращение Еркин опубликовано на Instagram-странице Генконсульства США в Алматы.

Мишель Еркин рассказала, что сегодня начала свою работу в качестве нового генконсула США в Алматы. Южную столицу Казахстана она впервые посетила еще 20 лет назад в качестве дипработника и сразу же влюбилась в город.

"Теперь я снова рада вернуться в прекрасный, гостеприимный Казахстан. Я начала учить казахский язык еще до приезда сюда, и теперь очень благодарна возможности учить казахский язык здесь, на его родине", - рассказала генконсул.

Она также попросила казахстанцев посоветовать ей, с каких мест лучше начать знакомство с Алматы и южным Казахстаном. Еркин подчеркнула, что хочет посмотреть, как изменилась южная столица за последние годы.

На сайте Генконсульства США в Алматы сообщается, что Мишель Еркин является кадровым сотрудником дипломатической службы Госдепартамента США.

До этого назначения она являлась замглавы дипломатической миссии и временно поверенной в делах в посольстве США в Рейкьявике (Исландия).

Мишель с отличием окончила Йельский университет по специальности "Регионоведение: Россия и страны Восточной Европы" и получила степень доктора юриспруденции в Высшей школе права Миннесотского университета.

Мишель выросла на ферме в северной части штата Миннесота и является потомком народности "Белая земля", племени оджибве (чиппева).

Начав дипломатическую карьеру в 2003 году, Мишель ранее также работала в Казахстане, Панаме, Кыргызстане, Сальвадоре и России.

Примечательно, что мужа Еркин зовут Жомарт. Они воспитывают четверых детей.

Новый генконсул говорит на английском, русском и испанском языках, а сейчас изучает казахский язык.

Ранее Мишель уже признавалась, что ждет возможности по-новому открыть для себя Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032200-novyy-genkonsul-ssha-v-almaty-obratilas-k-kazahstantsam-na-kazahskom-yazyke-s-prosboy-video/