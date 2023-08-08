Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Муж Жомарт и четверо детей: что известно о новом генконсуле США в Алматы Мишель Еркiн

Опубликовано:

Мишель Еркiн
Мишель Еркiн. Фото: Пресс-служба генерального консульства США в Алматы

Новый генконсул США прибыла в Алматы - Мишель Еркiн приступает к работе в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу генконсульства США в Алматы.

Консульский округ генерального консула Еркін включает города Алматы и Шымкент, а также Алматинскую, Кызылординскую, Туркестанскую, Жамбылскую и область Жетысу.

"Для меня большая честь представлять консульство США в Алматы, и я очень рада вернуться в эту прекрасную и удивительную страну. Алматы был моим первым дипломатическим представительством за рубежом 20 лет назад, и я буду очень рада снова считать этот город своим домом в течение следующих трех лет", - сказала она.

Дипломат заявила, что ждет возможности по-новому открыть для себя Казахстан.

"Я с предвкушением думаю о том, чего мы вместе добьемся для укрепления и диверсификации казахстанской экономики, обеспечения региональной безопасности, развития культурного обмена и, самое главное, работы с самым ценным ресурсом Казахстана - его народом", - подчеркнула Еркін.

Новый генконсул США в Алматы родом из фермерских хозяйств на севере штата Миннесота. Как отметили в генконсульстве, у Мишель и ее мужа Жомарта четверо детей. Она свободно владеет русским и испанским языками, а также изучает казахский.

Еркін с отличием окончила Йельский университет по специальности "Исследования России и Восточной Европы". Затем она получила степень доктора юриспруденции в Школе права Университета Миннесоты.

На официальном сайте посольства и консульства США в РК говорится, что генеральное консульство в Алматы - единственное американское консульство в Центральной Азии. Оно было открыто в 2009 году.

Генеральное консульство США в Алматы работает по широкому кругу двусторонних и региональных вопросов, таких как торговля, экономическое развитие, демократия и управление, гуманитарная помощь, укрепление здоровья и борьба с болезнями, борьба с наркотиками и охрана окружающей среды. Генеральное консульство также предоставляет услуги для американских граждан и бизнеса в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2031663-novyy-genkonsul-ssha-mishel-erkin-pribyla-v-almaty/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.