Муж Жомарт и четверо детей: что известно о новом генконсуле США в Алматы Мишель Еркiн

Мишель Еркiн. Фото: Пресс-служба генерального консульства США в Алматы

Новый генконсул США прибыла в Алматы - Мишель Еркiн приступает к работе в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу генконсульства США в Алматы.

Консульский округ генерального консула Еркін включает города Алматы и Шымкент, а также Алматинскую, Кызылординскую, Туркестанскую, Жамбылскую и область Жетысу.

"Для меня большая честь представлять консульство США в Алматы, и я очень рада вернуться в эту прекрасную и удивительную страну. Алматы был моим первым дипломатическим представительством за рубежом 20 лет назад, и я буду очень рада снова считать этот город своим домом в течение следующих трех лет", - сказала она.

Дипломат заявила, что ждет возможности по-новому открыть для себя Казахстан.

"Я с предвкушением думаю о том, чего мы вместе добьемся для укрепления и диверсификации казахстанской экономики, обеспечения региональной безопасности, развития культурного обмена и, самое главное, работы с самым ценным ресурсом Казахстана - его народом", - подчеркнула Еркін.

Новый генконсул США в Алматы родом из фермерских хозяйств на севере штата Миннесота. Как отметили в генконсульстве, у Мишель и ее мужа Жомарта четверо детей. Она свободно владеет русским и испанским языками, а также изучает казахский.

Еркін с отличием окончила Йельский университет по специальности "Исследования России и Восточной Европы". Затем она получила степень доктора юриспруденции в Школе права Университета Миннесоты.

На официальном сайте посольства и консульства США в РК говорится, что генеральное консульство в Алматы - единственное американское консульство в Центральной Азии. Оно было открыто в 2009 году.

Генеральное консульство США в Алматы работает по широкому кругу двусторонних и региональных вопросов, таких как торговля, экономическое развитие, демократия и управление, гуманитарная помощь, укрепление здоровья и борьба с болезнями, борьба с наркотиками и охрана окружающей среды. Генеральное консульство также предоставляет услуги для американских граждан и бизнеса в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2031663-novyy-genkonsul-ssha-mishel-erkin-pribyla-v-almaty/