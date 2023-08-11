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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Чипирование животных: в каких случаях казахстанцев могут штрафовать

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Собака лежит под одеялом
Собака. Иллюстративное фото: pixabay.com

До 1 сентября этого года казахстанцам предстоит чипировать домашних животных. В Минэкологии рассказали, в каких случаях штрафы будут налагать на владельцев за отказ от чипирования, передает NUR.KZ.

Как сообщили в Минэкологии, штрафы могут налагать по статье 407 КоАП РК за отсутствие чипирования у животного.

"Административные дела за жестокое обращение с животными и нарушение законодательства Республики Казахстан в области ответственного обращения с животными рассматриваются как органами внутренних дел, так и уполномоченными органами в области лесного хозяйства, охраны, воспроизводства и использования животного мира, а также местными исполнительными органами", - рассказали в ведомстве.

Также отмечается, что согласно статье 802 КоАП РК, поводами к возбуждению дела об административном правонарушении являются:

  • непосредственное обнаружение уполномоченным должностным лицом факта совершения административного правонарушения;
  • материалы, поступившие из правоохранительных органов, а также других государственных органов, органов местного самоуправления;
  • сообщения или заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в СМИ.

Основанием для возбуждения дела об административном правонарушении является наличие достаточных данных, указывающих на признаки административного правонарушения, добавили в министерстве.

Там напомнили, что административная ответственность будет налагаться в виде штрафа в 10 МРП при первичном нарушении и 20 МРП - при повторном.

Кроме того, в Минэкологии заверили, что проведение рейдов не планируется.

Напомним, что казахстанцы, имеющие домашних кошек и собак, должны будут провести их чипирование или надеть на питомцев специальные бирки до 1 сентября 2023 года. Такая норма указана в законе "Об ответственном обращении с животными". Как подчеркивается, подобные меры должны способствовать борьбе с ростом числа бездомных кошек и собак, а также с жестким обращением с животными.

За нарушение требований, установленных законодательством в области ответственного обращения с животными, грозит штраф.

Также мы рассказывали о том, будет ли поквартирный обход для проверки, чипировано животное или нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032109-chipirovanie-zhivotnyh-v-kakih-sluchayah-kazahstantsev-mogut-shtrafovat-za-otkaz/

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