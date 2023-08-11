Чипирование домашних животных в Казахстане: будет ли поквартирный обход, ответили в Минэкологии

Собака. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Министерстве экологии заявили, что обходов по проверке чипирования домашних питомцев с участием инспекторов пока не предвидится, передает сайт телеканала КТК.

Вживлять чипы или надевать бирки на своих четвероногих друзей, прежде всего на кошек и собак, казахстанцев обяжут с 1 сентября.

Подчеркивается, что владельцу грозит штраф в размере 34 тыс. тенге, если животное не будет зарегистрировано.

Бесплатно чипировать намерены только питомцев малообеспеченных хозяев.

Выявлять нарушителей решили с помощью поквартирных обходов участковыми инспекторами. Это, как отметили корреспонденты, вызвало негодование среди казахстанцев.

Накануне в Минэкологии успокоили, что пока проводить подобные рейды не собираются.

"Административные дела за жестокое обращение с животными и нарушения законодательства Казахстана в области ответственного обращения с животными рассматриваются как органами внутренних дел, так и уполномоченными органами в области лесного хозяйства, охраны, воспроизводства и использования животного мира, а также местными исполнительными органами.

В настоящее время проведение каких-либо рейдовых мероприятий с участием органов внутренних дел по проверке чипирования домашних животных не предусмотрено", - заявили в комитете лесного хозяйства и животного мира.

Источник: КТК.

Напомним, что казахстанцы, имеющие домашних кошек и собак, должны будут провести их чипирование или надеть на питомцев специальные бирки до 1 сентября 2023 года. Такая норма указана в законе "Об ответственном обращении с животными".

Как подчеркивается, подобные меры должны способствовать борьбе с ростом числа бездомных кошек и собак, а также с жестким обращением с животными. За нарушение требований, установленных законодательством в области ответственного обращения с животными, грозит штраф.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032047-chipirovanie-domashnih-zhivotnyh-v-kazahstane-budet-li-pokvartirnyy-obhod-otvetili-v-minekologii/