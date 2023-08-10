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Улицы Кунаева и Достык на левом берегу Астаны предлагают сделать односторонними

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Знак одностороннего движения
Знак. Иллюстративное фото: Adam Webb/Getty Images

На заседании маслихата Астаны предложили, как разгрузить улицы левобережья - одним из вариантов может стать введение одностороннего движения на Кунаева и Достык, передает корреспондент NUR.KZ.

Предложение с введением одностороннего движения на улицах вокруг Байтерека озвучил глава управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны Жансултан Сапарбаев - речь идет об улицах Кунаева и Достык, а также Акмешит и Туркестан.

По мнению спикера, это может помочь уменьшить пробки на левом берегу.

"Также сейчас ведем работу совместно с управлением административной полиции, хотим рассмотреть вопрос по внедрению одностороннего движения по четырем участкам - Достык, Кунаева, Туркестан и Акмешит. Но для этого нужно будет выполнить определенные виды работ по среднему ремонту. То есть улицу Сарайшык придется расширить. Сначала мы изучим, потом с вами встретимся и вынесем на общественность", - сообщил глава управления.

Он предложил вернуться к вопросу после того, как будет введен в эксплуатацию строящийся мост по улице Тауелсиздик – возможно, он поможет разгрузить дороги столицы.

Напомним, что с 28 июня текущего года на бульварном участке улицы Егемен Казахстан между улицей Кенесары и проспектом Абая введено одностороннее движение.

Согласно правилам дорожного движения, дорогой с односторонним движением является дорога или проезжая часть, по которой движение транспортных средств по всей ширине осуществляется в одном направлении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032008-ulitsy-kunaeva-i-dostyk-na-levom-beregu-astany-predlagayut-sdelat-odnostoronnimi/

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