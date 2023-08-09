Как будут выявлять аварийные деревья, рассказали в акимате Алматы

Дерево. Иллюстративное фото: Catherine MacBride / Getty Images

В Алматы планируют использовать современные технологии для контроля безопасности и решения проблемы аварийных деревьев. Об этом рассказали в акимате города, передает NUR.KZ.

Уже в этом году планируется закупить приборы для выявления опасных, неустойчивых и старых зеленых насаждений для своевременной их ликвидации.

В акимате рассказали, что аварийные деревья вырубают, взамен каждого ликвидированного высаживают 10 молодых. В этом году, например, для безопасности горожан и их имущества спилят порядка 17 тысяч деревьев.

Из-за сгнившей сердцевины или корневой системы они могут в любой момент обвалиться на прохожих. В первую очередь обслуживают магистральные улицы возле детских садов, школ, больниц и госучреждений. Список по вырубке деревьев формируется совместно с городским управлением экологии и окружающей среды, а также по заявкам жителей и общественников.

"В этом году в работе по вырубке аварийных деревьев задействовано более 35 единиц техники — автовышки, самосвалы — и более 180 человек. При определении потенциально опасного насаждения производится анализ с привлечением научных сотрудников институтов. В скором времени работу облегчат технологии.

Так, прибор резистограф сможет определять скрытую гниль в деревьях и внутренние стволовые трещины. А импульсный томограф поможет выявлять повреждения корневой системы и распознавать точное состояние и жизнеспособность отдельно взятого дерева", — сообщили в акимате.

Приборы позволят сделать процесс вырубки аварийных деревьев более эффективным, что впоследствии поможет предотвратить несчастные случаи в городе, а также избежать нанесения вреда городской инфраструктуре и имуществу граждан, отметили в администрации города.

Напомним, 21 июля сообщалось, что в Алматы непогода привела к падению деревьев, в том числе и на автомобили. Также на жалобы о падающих деревьях отвечал аким города Ерболат Досаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031854-kak-budut-vyyavlyat-avariynye-derevya-rasskazali-v-akimate-almaty/