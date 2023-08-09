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Цену на бронированный автомобиль, который якобы возил Нурсултана Назарбаева, снизили

Опубликовано:

Mercedes
Mercedes. Фото: kolesa.kz

Цену на бронированный автомобиль Mercedes, на котором якобы ездил Нурсултан Назарбаев, снизили. Объявление с новой ценой вновь появилось в Сети, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщается в объявлении на сайте kolesa.kz, продавец предлагает автомобиль 1993 года выпуска, выполненный на заказ в Германии. Стоимость авто составляет 220 млн тенге.

Скриншот объявления
Скриншот объявления: Kolesa.kz

"Его кузов не усилен бронелистами, как у броневиков, изготовленных сторонними фирмами — в его основе лежит фабричная бронекапсула. Все важнейшие узлы автомобиля уже на стадии проектирования рассчитаны на увеличенный вес авто.

Автомобиль выдерживает обстрел в упор из автомата Калашникова и снайперских винтовок. Бронекапсула также защищает от подрыва взрывного устройства эквивалентом до 4 кг тротила непосредственно под днищем. Также есть система пожаротушения. На автомобиле есть защита от прострела бензобака — благодаря специальной конструкции отверстия от пуль затягиваются сами собой", пишет автор объявления.

Mercedes
Mercedes. Фото: kolesa.kz

Он также отмечает, что в салоне очень тихо, а машина, благодаря специальным покрышкам, может "уйти от погони, даже если шины прострелены".

"Сколько бы ни стоила такая машина, жизнь все равно дороже. Такое бывает раз в жизни, целая история нашей страны", говорится в объявлении.

Салон машины Mercedes
Mercedes. Фото: Kolesa.kz

Напомним, ранее аналогичное объявление уже появлялось в Сети. Однако тогда цена за авто составляла 260 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031837-tsenu-na-bronirovannyy-avtomobil-kotoryy-yakoby-vozil-nursultana-nazarbaeva-snizili/

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