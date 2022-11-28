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Машину, на которой якобы возили Назарбаева, выставили на продажу за 260 млн тенге (фото)

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Mercedes стоит на парковке
Mercedes. Фото: Kolesa.kz

На продажу выставили Mercedes-Benz S 600 1993 года выпуска, на котором якобы возили первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Отмечается, что машина была куплена на торгах в 2008 году.

Объявление о продаже появилось на ресурсе kolesa.kz. Отмечается, что машина была куплена на торгах в 2008 году и является единственным сохранившимся экземпляром.

Скриншот объявления
Скриншот объявления: Kolesa.kz

Как отмечает издание, заявленный пробег седана составляет лишь 37 930 километров за 29 лет.

"Однако куда интереснее тот факт, что этот 600 SEL, как уверяет нынешний владелец, ранее носил госномер 01 KZ и возил Нурсултана Назарбаева", - пишет издание.

Скриншот объявления
Скриншот объявления: Kolesa.kz

Также говорится о том, что автомобиль с серым кожаным салоном оснащен механизированными шторками на боковых окнах, подогревом передних и задних кресел, а также рядом других опций, включая оригинальные бронированные шины Continental.

Салон машины Mercedes
Mercedes. Фото: Kolesa.kz

Однако машина потребует вложений - например, из-за стекол, который от времени стали расслаиваться.

Салон машины Mercedes
Mercedes. Фото: Kolesa.kz

Рация в машине
Рация в машине. Фото: Kolesa.kz

Mercedes стоит на парковке
Mercedes. Фото: Kolesa.kz

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999256-mashinu-na-kotoroy-yakoby-vozili-nazarbaeva-vystavili-na-prodazhu-za-260-mln-tenge-foto/

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