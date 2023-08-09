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Информацию о передаче данных казахстанцев ФСБ России прокомментировали в "Яндекс Go"

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Машины с логотипом "Яндекс GO"
Машины с логотипом "Яндекс GO". Иллюстративное фото: Natalia Kolesnikova / AFP / Getty Images

В "Яндекс Go" опровергли информацию о том, что Федеральная служба безопасности России получит доступ к данным казахстанцев, пользующихся услугами компании, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе компании, законодательство России не распространяется на сервис в Казахстане и на его пользователей, поскольку они совершают поездки и используют приложение за пределами России. Это не изменится и после 1 сентября.

Казахстанская компания ТОО "Яндекс.Такси Корп", которая предоставляет сервис "Яндекс Go" пользователям в Казахстане, обрабатывает персональные данные пользователей в соответствии с законодательством РК, а также обеспечивает все предусмотренные права субъектов данных, добавили в компании.

"Данные, связанные с работой сервиса в Казахстане, могут быть запрошены уполномоченными иностранными (в том числе российскими) государственными органами исключительно через официальный запрос и только в рамках установленных международных процедур.

Наша компания придерживается высоких стандартов политики безопасности, которые подтверждены международным публичным отчетом о безопасности, доступности, целостности обработки и конфиденциальности данных SOC2/3", - говорится в сообщении "Яндекс Go".

Ранее российское издание "Медуза" сообщило, что в сентябре ФСБ РФ получит круглосуточный доступ к данным сервиса такси "Яндекса", в том числе к поездкам за пределами России.

Отметим, сервис "Яндекс.Такси" пришел в Казахстан летом 2016 года - как пишет издание vc.ru, алматинцам он стал доступен с 28 июля 2016 года.

В августе 2020 года приложение "Яндекс Go" заменило "Яндекс.Такси", так как помимо вызова такси у него появились и другие функции, говорится на сайте компании.

А в феврале прошлого года сообщалось, что Агентство РК по защите и развитию конкуренции оштрафовало "Яндекс.Такси" за отказ в предоставлении информации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031758-informatsiyu-o-peredachi-dannyh-kazahstantsev-fsb-rossii-prokommentirovali-v-yandeks-go/

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