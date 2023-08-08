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30 лет независимости Казахстана

Осадки и сильная жара: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Опубликовано:

Кораблик плывет по лужам
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Почти во всех регионах Казахстана было объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий - актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Завтра в Астане сохраняется высокая пожарная опасность.

9 августа на юге, в центре, горных районах области Жетісу ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе 15-20, в районе Алакольских озер порывы 18-23 м/с. Завтра на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В среду на севере и западе Алматинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

9 августа днем на большей части области Улытау ожидается гроза, на севере области град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем в центре области ожидаются порывы 15-20 м/с. Кроме того, на севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра утром на западе Мангистауской области возможен туман. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 38-40 градусов и чрезвычайная пожарная опасность.

Предстоящей ночью в центре, на юге, а днем на севере и в центре Карагандинской области ожидается гроза, град. Ветер юго-восточный, восточный днем при грозе порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в горных районах Туркестанской области возможна гроза. Ветер юго-западный, западный в горных районах области 15-20 м/с. На севере, западе, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

9 августа днем на юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 37 градусов, а на большей части области - высокая пожарная опасность.

Завтра днем в южной половине области Абай временами прогнозируется сильный дождь. В южной половине области - гроза, днем град, шквал. Ветер западный, северо-западный днем при грозе порывы 15-20 м/с. В регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем на востоке, юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается временами сильный дождь. Ночью на востоке, юге области, днем на востоке, юге, в центре области будет гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем при грозе порывы 15-20 м/с, также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

9 августа утром и днем на западе Акмолинской области возможен сильный дождь, на юге, западе области ожидаются гроза, град. Ветер восточный, северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

Завтра на юге, востоке Павлодарской области, а также в СКО сохраняется высокая пожарная опасность.

9-11 августа на большей части Кызылординской области будет чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра на севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге области - сильная жара 35 градусов и чрезвычайная пожарная опасность.

Отметим, что 8 августа в Алматы прошел сильный дождь - в результате непогоды в городе произошли подтопления - выявлено несколько участков в Алмалинском и Наурызбайском районах. Последствия непогоды ликвидировали, также назначены ремонтные работы, во время которых в бордюрах будут сделаны необходимые отверстия для стока.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031734-osadki-i-silnaya-zhara-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/

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