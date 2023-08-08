Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Схемы семи автобусных маршрутов изменили в Алматы на несколько дней

Опубликовано:

Автобусы
Автобусы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Схемы семи автобусных маршрутов изменили в Алматы - это связано с проведением ремонта на проспекте Сейфуллина, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Как уточнили в ведомстве, с 23:00 8 августа до 07:00 10 августа изменятся схемы маршрутов следующих автобусов:

  • №18 - в северном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Акан Серы - ул. Жумабаева - пр. Сейфуллина - далее по схеме. В обратном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Жумабаева - ул. Акан Серы - пр. Сейфуллина - далее по схеме;
  • №30 - в северном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Акан Серы - далее по схеме. В обратном направлении - ул. Акан Серы - пр. Сейфуллина - далее по схеме;
  • №34 - в северном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Акан Серы - ул. Жумабаева - пр. Сейфуллина - далее по схеме. В обратном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Жумабаева - ул. Акан Серы - пр. Сейфуллина;
  • №72 - в северном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Акан Серы - ул. Жумабаева - пр. Сейфуллина - далее по схеме. В обратном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Жумабаева - ул. Акан Серы - пр. Сейфуллина;
  • №129 - в северном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Акан Серы - ул. Жумабаева - далее по схеме. В обратном направлении - ул. Жумабаева - ул. Акан Серы - пр. Сейфуллина - далее по схеме;
  • №138 - в южном направлении - ул. Жумабаева - ул. Акан Серы - пр. Сейфуллина - далее по схеме. В обратном направлении - без изменений;
  • ТП7 - в северном направлении - пр. Сейфуллина - разворот на пр. Рыскулова - движение в обратном направлении, перенос к/п на остановочный пункт "Сейфуллина/Рыскулова". В обратном направлении - начало движения с к/п "Сейфуллина/Рыскулова" - пр. Сейфуллина - далее по схеме.

Отметим, ранее в акимате предупредили алматинцев о том, что участок проспекта Сейфуллина в Алматы закроют для транспорта на несколько дней - укладка полимерасфальтобетона будет проводиться от улицы Жумабаева до улицы Акан Серы.

В связи с чем с 23:00 8 августа до 07:00 10 августа движение на данном участке для транспорта будет полностью перекрыто. При этом объезд можно будет осуществлять через улицы Акан Серы, Жумабаева, Жансугурова и другие прилегающие улицы.

Также будет доступно сквозное движение транспорта по улицам Жумабаева, Айбасова, Дулатова, Котельникова, Акан Серы. Для организации дорожного движения задействуют 4 экипажа патрульной полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031727-shemy-semi-avtobusnyh-marshrutov-izmenili-v-almaty-na-neskolko-dney/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.