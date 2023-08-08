Схемы семи автобусных маршрутов изменили в Алматы на несколько дней

Автобусы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Схемы семи автобусных маршрутов изменили в Алматы - это связано с проведением ремонта на проспекте Сейфуллина, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Как уточнили в ведомстве, с 23:00 8 августа до 07:00 10 августа изменятся схемы маршрутов следующих автобусов:

№18 - в северном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Акан Серы - ул. Жумабаева - пр. Сейфуллина - далее по схеме. В обратном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Жумабаева - ул. Акан Серы - пр. Сейфуллина - далее по схеме;

- в северном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Акан Серы - ул. Жумабаева - пр. Сейфуллина - далее по схеме. В обратном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Жумабаева - ул. Акан Серы - пр. Сейфуллина - далее по схеме; №30 - в северном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Акан Серы - далее по схеме. В обратном направлении - ул. Акан Серы - пр. Сейфуллина - далее по схеме;

- в северном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Акан Серы - далее по схеме. В обратном направлении - ул. Акан Серы - пр. Сейфуллина - далее по схеме; №34 - в северном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Акан Серы - ул. Жумабаева - пр. Сейфуллина - далее по схеме. В обратном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Жумабаева - ул. Акан Серы - пр. Сейфуллина;

- в северном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Акан Серы - ул. Жумабаева - пр. Сейфуллина - далее по схеме. В обратном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Жумабаева - ул. Акан Серы - пр. Сейфуллина; №72 - в северном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Акан Серы - ул. Жумабаева - пр. Сейфуллина - далее по схеме. В обратном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Жумабаева - ул. Акан Серы - пр. Сейфуллина;

- в северном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Акан Серы - ул. Жумабаева - пр. Сейфуллина - далее по схеме. В обратном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Жумабаева - ул. Акан Серы - пр. Сейфуллина; №129 - в северном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Акан Серы - ул. Жумабаева - далее по схеме. В обратном направлении - ул. Жумабаева - ул. Акан Серы - пр. Сейфуллина - далее по схеме;

- в северном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Акан Серы - ул. Жумабаева - далее по схеме. В обратном направлении - ул. Жумабаева - ул. Акан Серы - пр. Сейфуллина - далее по схеме; №138 - в южном направлении - ул. Жумабаева - ул. Акан Серы - пр. Сейфуллина - далее по схеме. В обратном направлении - без изменений;

- в южном направлении - ул. Жумабаева - ул. Акан Серы - пр. Сейфуллина - далее по схеме. В обратном направлении - без изменений; ТП7 - в северном направлении - пр. Сейфуллина - разворот на пр. Рыскулова - движение в обратном направлении, перенос к/п на остановочный пункт "Сейфуллина/Рыскулова". В обратном направлении - начало движения с к/п "Сейфуллина/Рыскулова" - пр. Сейфуллина - далее по схеме.

Отметим, ранее в акимате предупредили алматинцев о том, что участок проспекта Сейфуллина в Алматы закроют для транспорта на несколько дней - укладка полимерасфальтобетона будет проводиться от улицы Жумабаева до улицы Акан Серы.

В связи с чем с 23:00 8 августа до 07:00 10 августа движение на данном участке для транспорта будет полностью перекрыто. При этом объезд можно будет осуществлять через улицы Акан Серы, Жумабаева, Жансугурова и другие прилегающие улицы.

Также будет доступно сквозное движение транспорта по улицам Жумабаева, Айбасова, Дулатова, Котельникова, Акан Серы. Для организации дорожного движения задействуют 4 экипажа патрульной полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031727-shemy-semi-avtobusnyh-marshrutov-izmenili-v-almaty-na-neskolko-dney/