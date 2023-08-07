"Какой бред": журналистка обвинила Минпросвещения в выдаче разрешений детсадам "налево и направо"

Детский сад. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На брифинге в СЦК по вопросу частных детских садов представительница СМИ обвинила Минпросвещения в бездействии в отношении учреждений, где бьют посещающих их детей, передает корреспондент NUR.KZ.

Директор департамента дошкольного образования Минпросвещения Наталья Жумадильдаева на брифинге заявила о планах на "кардинальные меры" по модернизации дошкольного образования в Казахстане и о том, что для педагогов ведомство разработало "инструктивно-методическое письмо" по организации воспитательно-образовательного процесса.

Доклад вызвал эмоциональную реакцию у присутствующей на брифинге журналистки.

"Вы сами поняли, какой бред сейчас несли? Вы же сами понимаете, что коррупционной составляющей никак не избежать. Что направо и налево вы даете разрешения на частные сады. И не первый раз, когда детей избивают, убивают в этих детских садах. Вы же сами все это прекрасно знаете.

Вы разрабатываете непонятные методички, непонятно что. Открыто скажите, что садикам сейчас раздаются разрешения направо и налево. Мы поднимали уже вопрос по этим садикам. Ни СЭС, никто не может прийти их, оказывается, проверить, потому что есть мораторий. Какой мораторий, это же наши дети.

Вы же направо и налево раздаете эти разрешения непонятным компаниям открывать садики. Зачем? Для чего? Чтобы гробить наших детей?" – спросила журналистка.

Глава департамента заявила, что мораторий на проверку дошкольных частных организаций установило не Минпросвещения.

"Мы живем в правовом поле, и, если каждый человек будет соблюдать те приказы, которые мы издаем, они как раз таки будут полностью регулировать данную систему и не позволят любых действий, которые не относятся к нормам организации дошкольного образования", – добавила Жумадильдаева.

Касательно случаев в детских садах, когда что-либо угрожает жизни ребенка, спикер ответила, что в Минпросвещения есть департамент, который может провести контроль и вынести решение.

"То есть, если ребенка умертвили, отравили и т.д. – только после этого вы будете реагировать, получается?" – уточнила журналистка.

"Дело в том, что, на самом деле, вести контроль мы можем только по заявлению родителей", – ответила Жумадильдаева.

Отметим, что в детских садах Казахстана происходят различные неприятные инциденты. Например, в апреле текущего года воспитателя павлодарского детского сада уволили за грубое обращение с детьми. В Сети появились кадры на которых видно, как женщина замахивается на ребенка.

В детском саду в городе Есике Алматинской области в июне текущего года маленьких детей били во время занятий – кадры с места событий тоже публиковали в Сети. Инцидент комментировали в прокуратуре – там пояснили, что было зарегистрировано уголовное дело.

Около месяца назад двух воспитательниц детского сада в Астане нашли пьяными на работе - они были без сознания. По данному факту было начато досудебное расследование.

На днях в Алтайском районе Восточно-Казахстанской области воспитательница лишилась работы после того, как один из детей выпал из окна в учреждении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031531-kakoy-bred-zhurnalist-obvinila-minprosvescheniya-v-vydache-razresheniy-detsadam-nalevo-i-napravo/