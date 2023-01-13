Десяток квартир в канун Нового года ограбили в Алматы. Предполагаемых воров задержали

Один из подозреваемых. Фото: polisia.kz

В Алматы полицейские задержали группу предполагаемых воров-домушников. Их подозревают в совершении 10 квартирных краж в канун Нового года, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По версии следствия, двое жителей Жамбылской области совершили 10 квартирных краж в Алмалинском и Бостандыкском районах города.

"Действовали злоумышленники по стандартной схеме. Ходили по дворам, высматривали окна и подъезды многоэтажных домов, проверяя, нет ли кого в квартире, проникали в подъезд, вскрывали входную дверь путем подбора ключа или взлома замка, выносили все, что представляло ценность. Это денежные средства, мелкая техника, различные драгоценности. Пока один хозяйничал в чужом жилище, другой дожидался в машине", – рассказал начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

Он добавил, что подозреваемые 27 и 23 лет были задержаны при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками спецгруппы УКП, УП Бостандыкского района при содействии полицейского спецназа.

Второй подозреваемый. Фото: polisia.kz

Отмечается, что из квартиры, где было совершено последнее ограбление, пропали цифровая техника и денежные средства. Данные вещественные доказательства были обнаружены у подозреваемых во время задержания и приобщены к уголовному делу.

Задержанных поместили в изолятор временного содержания.

Полицейские проводят расследование по части 3 статьи 188 УК РК, согласно которой кража, совершенная: 1) в крупном размере; 2) неоднократно; 3) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Изъятые предметы. Фото: polisia.kz

Кроме того, как сообщил Науатов, подозреваемые в прошлом имели проблемы с законом. А один из задержанных находился в международном розыске по подозрению в совершении ряда краж в других областях Казахстана. Сейчас оба проверяются на причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2005275-desyatok-kvartir-v-kanun-novogo-goda-ograbili-v-almaty-predpolagaemyh-vorov-zaderzhali/