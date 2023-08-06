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Проблемы с электричеством и зарплатами прокомментировали в "Озенмунайгазе"

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Оборудование для добычи нефти
Оборудование для добычи нефти. Иллюстративное фото: pexels.com

Сотрудники АО "Озенмунайгаз" сообщили, что из-за нехватки электричества скважины не работают. Они считают, что это может негативно сказаться на их зарплатах. Ситуацию прокомментировали в компании.

По информации Lada.kz, из-за перебоев с электричеством приостановлена работа более 3 тысяч добывающих скважин и 36 агрегатов поддержания пластового давления. Рабочие утверждают, что такая ситуация наблюдается с 4 августа.

Из-за приостановки работы сотрудники переживают за заработную плату в следующем месяце.

Инцидент прокомментировали изданию в "Озенмунайгазе".

"Еще вечером 3 июля сработала автоматическая частотная разгрузка, вследствие которой была остановлена работа 30 агрегатов блочной кустовой насосной станции.

Введено ограничение электрических мощностей энергопередающих организаций. Всего остановлено 3784 добывающих скважины и 36 единиц агрегатов поддержания пластового давления", – сообщили изданию в компании.

Позже компания "Озенмунайгаз" в своем официальном Telegram-канале сообщила, что БКНС остановлено 8 агрегатов из 36, в работе 28 агрегатов. Остановки скважин не было. Все работают в штатном режиме.

"Несомненно, аварийные отключения электроэнергии отрицательно сказываются на добыче нефти, но, несмотря на это, с начала года заработная плата работников АО "Озенмунайгаз" полностью выплачена, рабочие места сохранены.

В дальнейшем, несмотря на указанные трудности, планируется своевременно и в полном объеме выплачивать заработную плату работникам, и в этом направлении принимаются соответствующие меры.

Распространяемая в социальных сетях информация не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в "КазМунайГазе" сообщили, что более сотни нарушений выявлено в ходе проверки "Озенмунайгаз" и подрядных организаций – материалы были переданы в правоохранительные органы.

Позже стало известно, что в Мангистауской области задержан бывший заместитель генерального директора АО "Озенмунайгаз" Ермек Карамурзаев (ныне заместитель гендиректора АО "Каражанбасмунай").

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031403-problemy-s-elektrichestvom-i-zarplatami-prokommentirovali-v-ozenmunaygaze/

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