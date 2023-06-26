Задержан экс-заместитель гендиректора "Озенмунайгаза"

Ермек Карамурзаев. Фото: kbm.kz

В Мангистауской области задержан бывший заместитель генерального директора АО "Озенмунайгаз" Ермек Карамурзаев (ныне заместитель гендиректора АО "Каражанбасмунай"). Об этом сообщается сегодня в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

По информации ведомства, его подозревают в использовании своих служебных полномочий с целью воспрепятствования законной предпринимательской деятельности ТОО "КЕЗБИ" и других подрядных организаций АО "Озенмунайгаз".

"Карамурзаев, достоверно зная, что отдельные участники конкурса не соответствуют квалификационным требованиям и представили фиктивные документы об опыте работы в нефтегазовой сфере, допустил их к участию в тендере.

Продолжая лоббировать их интересы, он вынудил ТОО "КЕЗБИ" заключить договор по подземному ремонту скважин на заведомо невыгодных для компании условиях", - отметили в АФМ.

Здесь добавили, что в результате этих действия был причинен существенный вред законным интересам ТОО "КЕЗБИ" и нарушены права более тысячи его работников, а также появилась социальная напряженность в трудовых коллективах подрядных организаций.

По данным официального сайта АО "Каражанбасмунай", Ермек Карамурзаев стал заместителем генерального директора по производству АО "Каражанбасмунай" в мае 2023 года.

Он родился 20 августа 1974 года. Окончил Жанаозенский техникум нефти и газа по специальности "техническое обслуживание и ремонт нефтепромысловых оборудований", Казахский национальный технический университет в Алматы по специальности "разработка нефтяных и газовых месторождений". Имеет степень магистра делового администрирования Казахского гуманитарно-юридического университета, а также мастера делового администрирования Московской международной высшей школы бизнеса "МИРБИС".

Трудовую деятельность начал в 1993 году слесарем-ремонтником БПО, НГДУ-1 ОАО "УМГ". До назначения заместителем генерального директора по производству АО "Каражанбасмунай" был заместителем генерального директора по производству АО "Озенмунайгаз".

Напомним, ранее сообщалось, что более сотни нарушений выявлено в ходе проверки "Озенмунайгаза" и подрядных организаций. Материалы были переданы в правоохранительные органы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2026434-zaderzhan-eks-zamestitel-gendirektora-ozenmunaygaza/