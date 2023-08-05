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На слухи о преследовании ребенка странным мужчиной в Абайской области ответили в полиции

Опубликовано:

Мужчина идет по улице
Мужчина на улице. Кадр из видео: instagram.com/go_semey_

В соцсетях распространяется публикация одной из жительниц Абайской области, которая утверждает, что ее племянника преследовал неизвестный мужчина. Информацию проверили в полиции, об этом сообщается в Телеграм-канале МВД.

В соцсетях распространяется публикация, в которой женщина описывает случай, произошедший с ее племянником в районе Карагайлы. Со слов мальчика, неизвестный мужчина в кепке и белой футболке якобы преследовал его с улицы и до подъезда.

"Племянник почувствовал, что за ним следит мужчина, уж очень странно он на него смотрел, по его словам. Потом племянник, почувствовав неладное, ускорил темп и двигался в сторону дома, мужчина сзади тоже начал за ним идти быстрыми шагами. После мой племянник и вовсе побежал домой, благо, на руках был ключ от домофона, поднялся и я увидела его с испуганным лицом. Мешкался, минут пять не мог нормально рассказать" , – описывает произошедшее женщина.

Полицейским быстро удалось установить личность мужчины. Как сообщили в полиции, им оказался 47-летний житель микрорайона, который был доставлен в участковый пункт полиции.

"В ходе опроса мужчина пояснил, что не подозревал, что напугал ребенка, так как ничего противоправного он совершал. Проведя проверочные мероприятия, изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские действительно в действиях мужчины не усмотрели факта преследования", – говорится в сообщении МВД.

Напомним, в ноябре прошлого года в Талдыкоргане преследование и приставание мужчины к школьнице попало на видео. В ДП Жетысуской области тогда сообщили, что действительно вечером 16 ноября в Талдыкоргане неизвестный мужчина преследовал и приставал к 12-летней девочке. Ребенок не пострадал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031377-na-sluhi-o-presledovanii-rebenka-strannym-muzhchinoy-v-abayskoy-oblasti-otvetili-v-politsii/

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