Сильные дожди и ветер ожидаются почти по всему Казахстану в ближайшие дни
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Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня – с 5 по 7 августа, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".
Как сообщили синоптики, в ближайшие дни на территории страны, под влиянием атмосферных фронтальных разделов, сохраняется неустойчивый характер погоды с дождями и грозами; на севере, в центре, востоке, юго-востоке Казахстана ожидаются сильные дожди с порывистым ветром, градом и шквалом. По республике ожидается усиление ветра.
Между тем, по данным специалистов, западные регионы страны по-прежнему будут находиться в поле повышенного давления, с которым сохраняется погода преимущественно без осадков.
На большей части Казахстана ожидается постепенное понижение температур. Однако 5 и 6 августа днем на юго-востоке Казахстана ожидается очень сильная жара - 40-42 градуса.
Что делать при сильном ветре
Спасатели рекомендуют, находясь в доме или в квартире:
- закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
- безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.
Если сильный ветер застал Вас на улице:
- немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;
- не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
- не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т. д.;
- держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;
- не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами; не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении;
- воздержитесь от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.
В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на номера телефонов 101, 112.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031274-silnye-dozhdi-i-veter-ozhidayutsya-pochti-po-vsemu-kazahstanu-v-blizhayshie-dni/