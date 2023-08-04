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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Сильные дожди и ветер ожидаются почти по всему Казахстану в ближайшие дни

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Человек идет под дождем
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня – с 5 по 7 августа, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как сообщили синоптики, в ближайшие дни на территории страны, под влиянием атмосферных фронтальных разделов, сохраняется неустойчивый характер погоды с дождями и грозами; на севере, в центре, востоке, юго-востоке Казахстана ожидаются сильные дожди с порывистым ветром, градом и шквалом. По республике ожидается усиление ветра.

Между тем, по данным специалистов, западные регионы страны по-прежнему будут находиться в поле повышенного давления, с которым сохраняется погода преимущественно без осадков.

На большей части Казахстана ожидается постепенное понижение температур. Однако 5 и 6 августа днем на юго-востоке Казахстана ожидается очень сильная жара - 40-42 градуса.

Что делать при сильном ветре

Спасатели рекомендуют, находясь в доме или в квартире:

  • закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
  • безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал Вас на улице:

  • немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;
  • не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
  • не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т. д.;
  • держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;
  • не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами; не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении;
  • воздержитесь от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.

В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на номера телефонов 101, 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031274-silnye-dozhdi-i-veter-ozhidayutsya-pochti-po-vsemu-kazahstanu-v-blizhayshie-dni/

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