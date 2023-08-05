Дождь с грозой и градом и жара до 37 градусов ожидаются в мегаполисах Казахстана
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В субботу, 5 августа, в Астане ожидается дождь с грозой, возможен град, между тем в Алматы и Шымкенте сохранится жаркая погода, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".
По данным синоптиков, сегодня, 5 августа в Астане ожидается переменная облачность, временами дождь, гроза, днем возможен град. Ветер северо-восточный 7-12, при грозе порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью составит 16-18 градусов выше нуля, днем будет 26-28 градусов тепла.
В Алматы сегодня также синоптики прогнозируют переменную облачность, осадков не ожидается. Ветер западный, порывы до 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит 23-25 градусов выше нуля, днем ожидается сильная жара - до 36-38 градусов.
В Шымкенте сегодня ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, порывами до 8-13 м/с. Температура воздуха ночью составит 20-22 градуса, днем ожидается в пределах 36-38 градусов.
Как не пострадать при жаре
Чтобы избежать последствий жары, МЧС призывает казахстанцев без особой надобности не выходить на улицу, а также:
- для защиты от обезвоживания организма - больше пить (не менее 1,5-3 литров жидкости в день);
- в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;
- днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;
- во избежание теплового и солнечного ударов нужно носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором; особое внимание необходимо уделять детям.
Что делать при грозе
При грозе спасатели советуют:
- в квартире, доме, здании: если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов;
- в транспорте: если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника. Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы;
- на улице: помните, что в зоне грозы нельзя бегать и суетиться, снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередачи или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031244-dozhd-s-grozoy-i-gradom-i-zhara-do-37-gradusov-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana/