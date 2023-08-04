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Fly Arystan приостановила платную регистрацию в аэропорту на международные вылеты

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Самолет компании Fly Arystan
Самолет компании Fly Arystan. Фото: t.me/flyarystan_inform

Компания FlyArystan приостановила платную регистрацию в аэропорту на международные вылеты, об этом сегодня сообщает официальный Telegram-канал авиаперевозчика.

"К сожалению, при запуске данной услуги на международные вылеты лоукостер столкнулся с непредвиденными препятствиями и принял решение временно приостановить запуск данной услуги до тех пор, пока не будут решены возникшие вопросы", - говорится в сообщении.

Авиакомпания добавила, что она вернет средства всем пассажирам, которые уже успели приобрести платную услугу регистрации в аэропорту.

"FlyArystan по-прежнему привержен этому продукту и своей стратегии цифровизации, которая нацелена на развитие авиационной отрасли Казахстана", - добавил авиаперевозчик.

Напомним, вчера, 3 августа, стало известно, что регистрация на авиарейсы казахстанской авиакомпании FlyArystan в аэропорту стала платной.

Так, сообщалось, что регистрация в аэропорту при покупке услуги заранее – 500 тенге на внутренние рейсы и 5 000 тенге (10 евро) – на международные.

На сайте Комитета гражданской авиации сообщается, что FlyArystan – это первый казахстанский лоукостер, то есть бюджетная авиакомпания, дочернее подразделение авиакомпании Air Astana.

Свой первый рейс лоукостер выполнил весной 2019-го. Тогда сообщалось, что авиакомпания предлагает пассажирам доступные перелеты от 3999 тенге в одну сторону.

Флот FlyArystan состоит из четырех самолетов Airbus 320-232 в конфигурации 180 посадочных мест, средний возраст которых составляет 6 лет. Штат сотрудников насчитывает 180 человек. Пилоты и часть старших бортпроводников набраны из команды Air Astana, говорится в сообщении на сайте КГА.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031243-kazahstanskaya-aviakompaniya-priostanovila-platnuyu-registratsiyu-na-mezhdunarodnye-vylety-v-aeroportu/

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