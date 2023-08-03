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Регистрация на рейсы казахстанской авиакомпании в аэропорту стала платной

Опубликовано:

Самолеты в аэропорту
Самолет в аэропорту. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С 3 августа 2023 года регистрация на авиарейсы казахстанской авиакомпании FlyArystan в аэропорту становится платной. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

Согласно информации на сайте, с 3 августа 2023 года регистрация в аэропорту на международные рейсы FlyArystan будет платной услугой.

При этом пассажиры могут заранее зарегистрироваться на рейс онлайн: онлайн-регистрация остается бесплатной.

Регистрация в аэропорту при покупке услуги заранее - 500 тенге на внутренние рейсы и 5 000 тенге (10 евро) - на международные.

Приобрести заранее при бронировании билета или после покупки билета можно:

  • на сайте через вкладку "Багаж, место, +";
  • в мобильном приложении через раздел "Мои поездки".

Регистрация в аэропорту при покупке в терминале iJan перед вылетом обойдется пассажирам в 1000 тенге.

Регистрация в аэропорту на стойке регистрации с оплатой перед вылетом также стоит 1000 тенге на внутренние рейсы и 10 000 тенге (20 евро) - на международные.

"При регистрации онлайн на международные рейсы посадочный талон не выдается, его необходимо распечатать на стойке регистрации в целях безопасности, для проверки наличия необходимых въездных документов", - предупредили в авиакомпании.

На сайте Комитета гражданской авиации сообщается, что FlyArystan - первый казахстанский лоукостер, то есть бюджетная авиакомпания, дочернее подразделение авиакомпании Air Astana.

Свой первый рейс лоукостер выполнил весной 2019-го. Тогда сообщалось, что авиакомпания предлагает пассажирам доступные перелеты от 3999 тенге в одну сторону.

Флот FlyArystan состоит из четырех самолетов Airbus 320-232 в конфигурации 180 посадочных мест, средний возраст которых составляет 6 лет. Штат сотрудников насчитывает 180 человек. Пилоты и часть старших бортпроводников набраны из команды Air Astana, говорится в сообщении на сайте КГА.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031075-registratsiya-na-reysy-kazahstanskoy-aviakompanii-v-aeroportu-stala-platnoy/

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